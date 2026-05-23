Formación energética en Río Negro: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y quiénes pueden anotarse

El Gobierno de Río Negro mantiene abierta la inscripción para el Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo, una iniciativa destinada a estudiantes y docentes de distintos niveles educativos de la provincia. La convocatoria se realiza a través de los establecimientos educativos y apunta a fortalecer conocimientos vinculados con energía, minería y desarrollo sostenible.

Río Negro abrió la inscripción a capacitaciones en energía y minería: quiénes pueden anotarse y hasta cuándo

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, busca acercar contenidos estratégicos relacionados con la matriz productiva provincial y generar una mayor articulación entre el sistema educativo y el mundo laboral.

En el caso de los docentes, la convocatoria está dirigida a profesionales de 124 instituciones de formación profesional, escuelas secundarias e institutos técnicos superiores de toda la provincia. Ellos podrán acceder a la Diplomatura en Formación y Educación para el Desarrollo Energético-Productivo.

Según explicó Diego Sáez, referente del programa, también podrán participar estudiantes del último año de escuelas técnicas y ESRN con orientación en Ciencias Naturales. Para estudiantes, las capacitaciones están orientadas específicamente a:

Alumnos de 4° año del Ciclo Superior de CET estatales y privados.

del Ciclo Superior de CET estatales y privados. Estudiantes de 5° año de ESRN estatales con orientación en Ciencias Naturales.

La inscripción permanecerá abierta hasta el jueves 29 de mayo y debe realizarse en cada establecimiento educativo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es generar más oportunidades de formación vinculadas a sectores estratégicos para la economía rionegrina, además de promover la creación de referentes locales capacitados en estas áreas.

La Diplomatura en Formación y Educación para el Desarrollo Energético-Productivo se dictará bajo modalidad virtual, con cursado asincrónico y encuentros sincrónicos de acompañamiento.

La formación tendrá una carga horaria total de 120 horas, estará organizada en cuatro cursos y concluirá con una evaluación final integradora. El inicio está previsto para el 15 de junio.

Los contenidos estarán enfocados principalmente en energía, minería y desarrollo sostenible, con el objetivo de que los docentes puedan incorporar herramientas para desarrollar propuestas educativas innovadoras y contextualizadas.

En paralelo, el programa ofrecerá capacitaciones virtuales para estudiantes secundarios, también bajo modalidad asincrónica y con acompañamiento de docentes tutores.

Entre las propuestas previstas se encuentran:

“Introducción a la Industria Petrolera” , que comenzará en agosto.

, que comenzará en agosto. “Introducción a la Industria Minera en Río Negro”.

Sáez destacó que la iniciativa apunta a que los jóvenes conozcan “la realidad y la matriz productiva provincial y local”, favoreciendo nuevas redes de formación y vínculos con sectores productivos de la provincia.