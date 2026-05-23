Patagonia ganadera: tres historias que reflejan distintas facetas del trabajo en el campo

La 38° edición de la Fiesta Provincial del Ternero volvió a consolidarse como uno de los encuentros más representativos de la producción ganadera y la identidad rural de la región.

A lo largo de cuatro jornadas desarrolladas en el predio de la Sociedad Rural de Choele Choel productores, familias, instituciones y visitantes compartieron actividades vinculadas al campo, la tradición y la cultura local, en un marco de gran participación y acompañamiento del público.

El evento combinó exposiciones ganaderas, espacios comerciales, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos, reflejando el trabajo y el esfuerzo del sector agropecuario.

Además de convertirse en una vidriera para la producción regional, la fiesta reafirmó su valor como punto de encuentro para la comunidad y como impulso para la actividad económica y turística.

Remate de terneros en la 38° Fiesta Provincial del Ternero en Choele Choel.



Con una fuerte presencia de cabañeros, emprendedores y representantes del sector rural, la celebración volvió a destacar la importancia de la ganadería en el desarrollo regional, manteniendo vivas las tradiciones y fortaleciendo el vínculo entre el campo y la sociedad.

En ese marco festivo estuvo la posibilidad de conocer historias de gente ligada a la actividad rural desde distintos ángulos, ya sea desde la actividad productiva propiamente dicha o desde otro eslabón clave que tiene que ver con lo comercial. Tres historias para conocer un poco más de cómo se mueve este sector tan importante para la economía de la Patagonia.



Hereford: La raza que sigue marcando el pulso de la ganadería patagónica



Entre los corrales de la Sociedad Rural de Choele Choel, y en el marco de la 38° Fiesta Provincial del Ternero, Gabriel Jaca camina observando lotes y saludando criadores.

Gabriel Jaca recorriendo los corrales de la Sociedad Rural de Choele Choel.



Jaca no sólo está ligado a la actividad como productor de la cabaña La Txapela, también asumió como presidente de la zonal Patagonia Norte de Hereford, una entidad que busca fortalecer el vínculo entre los criadores de la región y la asociación nacional. “Es un grupo que armamos hace varios años de criadores que queremos colaborar y tener un nexo con la asociación que está en Buenos Aires”, explica. “La idea es estar más cerca de los productores, acompañar las demandas y trabajar sobre todo en la mejora genética”.

La función de la zonal apunta especialmente al trabajo técnico sobre los rodeos. Un promotor regional visita establecimientos, asesora productores y acompaña procesos de selección e inspección de animales para incorporarlos a programas genéticos supervisados. “La tarea de la asociación es clasificar animales que tengan calidad racial y pureza racial para incorporarlos a un programa genético”, señala Jaca.

En la Patagonia, Hereford sigue siendo la raza dominante. No solamente por tradición, sino por adaptación. “Es una raza con muchísima rusticidad, mucha resiliencia y capaz de seguir produciendo aun cuando el clima se pone duro”, resume el dirigente.

Gabriel Jaca, titular de cabaña La Txapela y dirigente zonal de raza Hereford.



La afirmación no es casual. Los últimos años dejaron sequías prolongadas, pérdida de vientres y campos muy castigados. Sin embargo, el rodeo patagónico logró sostenerse y hoy atraviesa una etapa de recuperación alentada por la mejora climática y por precios que volvieron a entusiasmar al productor. “Hoy el ternero está muy demandado por varias razones. Por un lado, por la reposición de los feedlots y, por otro, porque muchos productores están reteniendo hacienda para recomponer stock”, explica.

En la muestra “hay animales con muy buena condición carnicera y mucha capacidad para meter kilos rápidamente”, asegura Jaca. “La gran ventaja de trabajar genética es poder destetar terneros más pesados y lograr mejores ganancias de peso”.

Recomponer vientres, uno de los grandes objetivos que tiene por delante la ganadería regional.



El gran desafío de la ganadería regional sigue siendo recomponer vientres. Por eso hoy aparecen compradores interesados en retener hembras y reconstruir rodeos. El proceso es lento. La ganadería tiene tiempos biológicos que no se pueden acelerar. “Si el clima acompaña, todo va a llegar a buen puerto”, sostiene.

La recuperación del precio del ternero también aparece como un estímulo: “Los precios son consecuencia de esta necesidad de reponer y de retener hacienda y eso se refleja en el mercado”.



Daniel Biocca: Una vida ligada a la subasta de hacienda



A los 70 años, Daniel Biocca sigue caminando los corrales con la misma naturalidad y entusiasmo que cuando empezó hace varias décadas atrás. Afable y cordial conoce a todos los que hacen ganadería, y en la charla con Río Negro Rural mezcla anécdotas y analiza el presente del sector con la tranquilidad que le da la experiencia de quien lleva más de medio siglo ligado a las subastas de hacienda.

Daniel Biocca, experiencia y mucha historia en los remates de hacienda en la Patagonia. (Fotos: Jorge Silva)



“Hace 53 años que estoy en esto, arranqué a los 17”, responde ante la consulta de este medio.

La historia viene de familia. Su padre, César Vicente, y su abuelo, Carlos Paulino, tenían campo en la provincia de Buenos Aires. También había un tío martillero, Roberto González Martínez. Pero más allá de la tradición ganadera, a Biocca lo atrapó otra cosa. “A mí siempre me gustó la parte comercial”, recuerda.

Desde entonces recorrió remates, exposiciones y cabañas de todo el país. Remató bovinos, ovinos y hasta caballos, aunque reconoce que el 99% de su vida estuvo ligada a la ganadería.

Daniel Biocca en acción, en uno de los remates realizados en la Patagonia. (Gentileza: Abriendo Tranqueras).



Cuando compara la hacienda actual con la que vio en sus primeros años en los corrales, Biocca no duda. “Lo que hizo la genética en la Argentina es extraordinario”. “Hay que sacarse el sombrero con el productor argentino porque, aun en momentos difíciles, siguió invirtiendo”, destaca.

En la Patagonia, asegura, el cambio fue todavía más fuerte después de la barrera sanitaria. “El shock fue mucho más grande porque la región empezó a desarrollar sus propios animales, adaptados al frío, al terreno y a la rusticidad de la zona”, explica.

Cabañas patagónicas a la par de las mejores del país

En ese proceso destaca especialmente el crecimiento de las cabañas patagónicas, capaces de competir en las grandes pistas nacionales. “Hay cabañas muy importantes que hacen números muy fuertes en Palermo y han sacado grandes campeones”, señala.

Ternero Angus criado en la Patagonia, la calidad de la hacienda gana terreno en los rodeos regionales.



Biocca habla del presente ganadero como uno de los mejores escenarios que recuerda. “En cincuenta años tuvimos dos o tres momentos realmente buenos. Este es excepcional”, asegura desde su experiencia.

Para el martillero, el mercado internacional sostiene buena parte de los precios actuales y abre una oportunidad importante para el productor. “El campo nunca te deja a pie”, afirma.

A lo largo de cinco décadas, Biocca trabajó en remates de Buenos Aires, La Pampa y toda la Patagonia. Participó en exposiciones ganaderas y también en el Mundial Corriedale de 1998. “Lo mejor que me dejó este trabajo es la gente, es muy solidaria, eso no cambió nunca”, dice.

Cuando se le pregunta hasta cuándo piensa seguir trabajando, sonríe y responde: “Hasta que me dejen afuera”.



Agroganadera Patagonia: Gente joven pensando en cómo hacer la vida más fácil tranqueras adentro



La falta de personal capacitado para las tareas rurales fue el punto de partida de una idea que hoy empieza a consolidarse en la región. Así nació Agroganadera Patagonia, un servicio de contratistas ganaderos impulsado por el veterinario Marco Coriolani y su socio Francisco Sogo, que busca ofrecer soluciones integrales para el manejo de hacienda, desde arreos y encierres hasta inseminaciones y armado de tropas para faena.

Marco Coriolani, uno de los impulsores de Agroganadera Patagonia junto a Francisco Sogo.



La propuesta comenzó a tomar forma hace algunos años, luego de que Coriolani terminara sus estudios de Veterinaria en General Pico, La Pampa. Vinculado desde siempre al campo y a la producción ganadera familiar, detectó una dificultad recurrente entre productores y empresas: conseguir personal confiable para realizar trabajos específicos con hacienda.

“Muchas veces el productor tiene que salir a buscar gente, organizar la logística y dedicarle tiempo a algo que le genera estrés y le quita atención de otras tareas”, explica. A partir de esa necesidad, Agroganadera Patagonia empezó a desarrollar un modelo que ya existe en países como Estados Unidos y Australia, donde equipos especializados se encargan de ejecutar trabajos puntuales en establecimientos rurales.

El servicio no se limita únicamente a aportar mano de obra. Coriolani remarca que el diferencial está en el acompañamiento técnico y profesional. “No somos solamente una cuadrilla. Nosotros asistimos, hacemos recomendaciones, llevamos informes y realizamos un seguimiento del trabajo”, señala.

Algunos de los stands que estuvieron presentes en la Fiesta del Ternero en Choele Choel.



La empresa trabaja con veterinarios y productores, aportando personal, caballos, herramientas e incluso casillas móviles cuando el establecimiento no cuenta con instalaciones habitables. La idea es resolver de manera integral las necesidades operativas del campo.

Aunque Agroganadera Patagonia desembarcó en Río Negro hace aproximadamente dos años, la experiencia ya venía desarrollándose en La Pampa desde 2019. Según cuenta Coriolani, el principal desafío no fue el trabajo en sí, sino dar a conocer un servicio que todavía resulta novedoso para muchos productores. “Cuando la gente no conoce que existe este tipo de servicio, cuesta ofrecerlo. Por eso son importantes las exposiciones y los encuentros con productores, porque ahí entienden mejor de qué se trata”, finalizó.

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