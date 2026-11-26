A menos de tres semanas de las elecciones en Independiente, el extenista Gastón Gaudio y su familia fueron amenazados de muerte. El Gato, uno de los candidatos a presidir el Rojo, expresó su tristeza a través de las redes sociales, reconociendo que “hoy es un día de mierda”.

“Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos”, rezó la bandera que apareció con letras rojas y negras y el escudo del club, colgado sobre la avenida Mitre al 2000 de Avellaneda, a la vista de los automovilistas y vecinos que circulaban por una de las principales arterias de la zona.

El mensaje intimidatorio surgió apenas dos días después del cierre de la presentación de listas para los comicios del Rojo. Hasta el momento no trascendió quiénes fueron los responsables de la amenaza ni si el hecho derivó en una denuncia policial o judicial.

Gastón Gaudio, campeón de Roland Garros en 2004 e hincha reconocido de Independiente, anunció a fines de septiembre su intención de competir por la presidencia del club. Desde entonces se convirtió en uno de los protagonistas centrales de la campaña electoral.

“Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”, posteó el ex deportista en su cuenta de “X”.

Las elecciones se realizarán el domingo 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Participarán cinco candidatos, con una particularidad: el oficialismo no presentará lista propia, lo que pondrá fin al ciclo iniciado en 2022 con Fabián Doman al frente del club y continuado por Néstor Grindetti tras la renuncia del periodista en abril de 2023.

Gaudio encabeza la lista de Gente de Independiente, acompañado por Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes, contando además con el respaldo de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la historia del club.

🗣 GASTÓN GAUDIO HABLÓ DESPUÉS DE LAS AMENAZAS 🔴 El candidato a presidente de Independiente dialogó con @gustavohlopez en Radio La Red luego de la bandera que apareció en Avellaneda con amenazas a él y a su familia. https://t.co/GspFgMgvgg — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) November 26, 2026

Entre los principales aspirantes también figuran Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA, quien lidera Lista Roja junto con Federico Di Pace y Daniel Bertoni, y cuenta con el apoyo de Sergio “Kun” Agüero; y el periodista Enrique Sacco, al frente del Movimiento Independiente Auténtico, que lleva como compañeros de fórmula a Sebastián Epelboim y Hugo Lombardi.

La oferta electoral se completó sobre el cierre del plazo de inscripción con dos listas más: Daniel González, de Agrupación Independiente (el antiguo espacio de Hugo Moyano), acompañado por Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti; y Adrián Héctor Simón, de Auténticos Rojos, junto a Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez como candidatos a vicepresidentes. Será la primera vez en la historia de Independiente que cinco listas compitan por la presidencia.

Ante lo ocurrido con Gaudio, Nakis se solidarizó con su rival en los comicios y repudió públicamente las amenazas a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. “Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así”, escribió el dirigente, y agregó: “Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia”.