El juez federal Daniel Rafecas resolvió que la denuncia contra el exárbitro Federico Beligoy por presunto lavado de activos tramite de manera conjunta con la investigación por la compra de una mansión en Pilar atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA. El magistrado consideró que ambas causas podrían estar vinculadas a una misma maniobra de desvío de fondos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La denuncia contra Beligoy y la mansión de Pilar, bajo una misma investigación

En la resolución que difundió Infobae, Rafecas sostuvo que “no puede descartarse la existencia de un hilo conector entre ambas investigaciones” y advirtió que los hechos denunciados contra Beligoy podrían constituir “un eslabón más” de la operatoria bajo sospecha.

La causa por la quinta de Pilar se originó en la compra de una propiedad valuada en 17 millones de dólares y otros bienes por parte de Real Central, sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, vinculados al titular de la AFA y al tesorero Pablo Toviggino.

Beligoy, director nacional de Arbitraje y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, fue denunciado por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, a partir de publicaciones periodísticas sobre un presunto incremento patrimonial desproporcionado. La presentación menciona inmuebles en Buenos Aires, La Plata y Esteban Echeverría, vehículos de alta gama y participaciones societarias.

También señala que habría recibido desde 2020 más de $420 millones de la AFA, mediante efectivo y transferencias.

Rafecas advirtió que investigar los casos por separado podría fragmentar la reconstrucción de un mismo fenómeno criminal. Ambas pesquisas quedarán a cargo del juez y del fiscal federal Ramiro González, luego de que la Corte Suprema dispusiera el traslado de la causa por la mansión de Pilar al juzgado de Rafecas.