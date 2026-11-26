El inmueble era utilizado como refugio por personas vinculadas a hechos delictivos en la zona, según indicaron desde el Municipio. Foto: gentileza.

El Municipio de Cipolletti realizó un nuevo operativo de limpieza y demolición de un aguantadero en el barrio Belgrano. La intervención se llevó adelante en la esquina de Juárez Celman y Pellegrini, luego de que vecinos denunciaran la presencia de un espacio que generaba preocupación por situaciones de inseguridad en el sector.

Según informaron desde el Ejecutivo local, el inmueble era utilizado como refugio por personas vinculadas a hechos delictivos en la zona. A partir de los reclamos vecinales, se pudo identificar el lugar y avanzar con las tareas de limpieza y demolición.

La intervención se realizó con la participación de personal municipal y efectivos de la Policía de Río Negro, en el marco de los operativos que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad.

Ya demolieron 40 aguantaderos en Cipolletti

De acuerdo con los datos difundidos por el Municipio, durante la actual gestión se demolieron alrededor de 40 aguantaderos ubicados en propiedades privadas que tenían propietarios identificados, pero que se encontraban abandonadas.

Desde el Ejecutivo señalaron que el estado de abandono de estos inmuebles puede favorecer las ocupaciones ilegales y generar condiciones para la aparición de situaciones de inseguridad.

En esos casos, el Municipio notifica a los dueños y los intima formalmente para que realicen tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento. Cuando no cumplen con esas obligaciones, se aplican las multas previstas por la normativa vigente.

Además, cuando el Municipio debe intervenir para recuperar un espacio, los costos de los trabajos se trasladan a los propietarios.

El intendente Rodrigo Buteler pidió a los vecinos mantener sus terrenos en condiciones y advirtió sobre las consecuencias económicas del incumplimiento. «Les pedimos a los vecinos que cuiden sus terrenos. A los propietarios les estamos trasladando el costo de todos los trabajos de limpieza que realiza el Municipio. Por favor, desmalecen sus lotes para evitar multas», expresó.

Cipolletti reforzará los controles sobre baldíos

El Municipio anunció que durante diciembre, enero y febrero intensificará las inspecciones y los trabajos de limpieza en terrenos privados.

El objetivo es prevenir la acumulación de residuos, la proliferación de insectos, los riesgos de incendios y otras situaciones que puedan afectar a los vecinos.

La obligación de mantener los terrenos baldíos corresponde a sus propietarios, quienes deben realizar periódicamente tareas de desmalezamiento y conservación.

Desde el Ejecutivo advirtieron que los incumplimientos pueden derivar en multas y en el cobro de los trabajos que deba ejecutar el personal municipal.

Cómo denunciar aguantaderos en Cipolletti

Los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre la presencia de aguantaderos en distintos sectores de la ciudad a través de dos canales municipales:

109: Central de Emergencias Municipal.

Central de Emergencias Municipal. 147: Central de Atención al Ciudadano.

También se puede consultar información sobre los operativos y las disposiciones municipales en el sitio oficial: www.cipolletti.gob.ar.