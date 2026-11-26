Una tarde donde el arte de la danza y la música permitió reunir a integrantes de la familia y tener un acceso directo sobre los dispositivos de atención que funcionan en la localidad para aquellas mujeres que sufren violencia.

La entrega de folletería con la información sobre los lugares de atención para mujeres víctimas de violencia como sobre la salud mental, fueron parte de la jornada comunitaria.

Una tarde templada y serena le dio el contexto ideal a esta propuesta que tuvo como fin congregar a las vecinas y vecinos para participar de una jornada de sensibilización. El punto de encuentro fue la plaza Justo Contreras, donde acudieron las familias, reposeras y mate en mano para disfrutar de la propuesta.

Desde la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la secretaría de Desarrollo Social, el Centro de Día y el área de Salud Mental del hospital de Añelo, se organizó la participación de agrupaciones de danzas y músicos en vivo.

«En este día, tan especial y particular como este 25, la plaza se torna más que un lugar de encuentro, disfrute de diversas actividades y se convierte en un espacio colectivo, conmemorativo y abrazador», dijo una de las integrantes del área de Desarrollo Social.

Recordó que la violencia no es privada, sino que es un problema de toda la sociedad. Apeló a todas las mujeres que se concentraron en la plaza y a quienes escuchaban desde sus hogares. Les recordó porque, tal vez, a causa de las situaciones que atraviesan en su cotidiano, a no tener miedo.

La dirección de Discapacidad y Adultos Mayores aportó el baile folklórico (Foto: Andrea Vazquez)

«Alcen su voz, durante mucho tiempo nos quisieron aisladas, calladas, en silencio porque calladitas nos veíamos mejor, pero hoy estamos acá para recordarnos que nuestra palabra sí importa, que el dolor no nos es indiferente y porque jamás vamos a estar solas», sostuvo.

Refirió que existe una red dispuesta a «escuchar, abrazar, acompañar. Romper el silencio es el primer paso para liberarnos, sanar y exigir una vida libre, sin violencia», concluyó.

Invitó a todos a recorrer los stands de las emprendedoras, a los que contaban con información y al de glitter que tuvo una alta convocatoria, en especial de niñas y niños. Otros optaron por participar de la realización de esténcils de pañuelos con la leyenda Ni Una Menos.

La propuesta artística la abrió la agrupación de danzas folklóricas de Adultos Mayores y de Discapacidad. Luego, le siguieron otro cuerpo de baile Nuevas Raíces; Alebrus Fitnes y una joven cantante local.

En Añelo, además de la línea 148, se recepcionan denuncias en el Juzgado de Paz y en la comisaría.