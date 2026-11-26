En medio de las versiones sobre una supuesta crisis sentimental, Anita Espasandín y Benjamín Vicuña volvieron a mostrarse juntos durante una salida al cine en Buenos Aires.

Según informó PrimiciasYa este jueves 26 de noviembre, la empresaria fue abordada por un cronista de Desayuno Americano, quien le consultó por las versiones de distanciamiento que circularon durante los últimos días.

La reacción de Anita Espasandín ante los rumores de crisis con Benjamín Vicuña

Habitualmente distante de las cámaras, la pareja del actor chileno se mostró sorprendida cuando el periodista le manifestó que no esperaba encontrarlos juntos.

Espasandín negó que hubieran atravesado una crisis sentimental, aunque evitó profundizar en el tema y explicó que debía ingresar a la sala.

Durante el breve intercambio, la empresaria buscó con la mirada a Vicuña y terminó sugiriéndole al cronista que continuara la entrevista con el actor.

Su reacción generó repercusiones en los programas de espectáculos, donde desde hace varios días se especula sobre el presente sentimental de la pareja.

Qué habría provocado el malestar entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Días atrás, Yanina Latorre había revelado en Sálvese quien pueda que uno de los supuestos motivos de las diferencias estaría relacionado con la creciente exposición mediática de Espasandín.

Según la conductora de América TV, Vicuña buscaría preservar su relación del mundo del espectáculo, mientras que la empresaria comenzó a tener mayor presencia en las redes sociales desde el inicio del noviazgo.

Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas por los protagonistas.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su relación con Anita Espasandín

Por su parte, el actor chileno también negó los rumores de distanciamiento y destacó el acompañamiento de su pareja durante sus compromisos laborales en Chile y España, según publicó La Nación.

De esta manera, tanto Benjamín Vicuña como Anita Espasandín descartaron estar atravesando una crisis, pese a las especulaciones que continúan circulando en los medios de comunicación.