El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó oficialmente este jueves la aprobación del financiamiento internacional de US$60 millones por parte del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para ejecutar la segunda etapa de recuperación de las rutas 22 y 151.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Alberto Weretilneck en sus canales institucionales ( @Weretilneck ) y las precisiones técnicas aportadas por el Gobierno de Río Negro, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) y Vialidad Rionegrina, el crédito cuenta con un plazo de devolución de 25 años y prevé sus primeros desembolsos formales entre enero y febrero 2027.

Obras en las rutas 22 y 151 de Río Negro: Alberto Weretilneck agradeció el acompañamiento de Javier Milei y Luis Caputo

En su anuncio, el mandatario detalló los puntos prioritarios de intervención vial y expresó un reconocimiento explícito al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por haber otorgado la garantía soberana necesaria para concretar la operación.

«Quiero agradecer especialmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por el acompañamiento y por haber hecho posible, con la garantía nacional, que Río Negro acceda a este financiamiento tan importante», destacó el gobernador de Río Negro.

Alberto Weretilneck agradeció también de la organización: «Quiero agradecer al Directorio de FONPLATA por la confianza en Río Negro y en la Argentina, y por acompañar una inversión fundamental para mejorar nuestra conectividad, fortalecer la producción y seguir impulsando el desarrollo«.

Qué obras en las rutas 22 y 151 financiará el crédito de FONPLATA anunciado por Alberto Weretilneck

Luego de que la Provincia asumiera la jurisdicción de 518 kilómetros, tras la declaración de emergencia vial, los recursos aprobados por FONPLATA permitirán encarar intervenciones estructurales en sectores críticos del Valle Medio, el Alto Valle y la zona petrolera.

«Entre las obras previstas están la finalización de la rotonda de Choele Choel, la reactivación de las obras de Puente 83 y la recuperación de sectores de la Ruta 151, entre Barda del Medio y Catriel» destacó el gobernador Weretilneck.

Entre estas obras, se consideran:

Rotonda de Choele Choel y Puente 83 : el plan contempla la finalización integral de la rotonda de Choele Choel sobre la Ruta 22 y la reactivación de los trabajos en el sector de Puente 83 , entre Fernández Oro y Cipolletti.

: el plan contempla la finalización integral de la rotonda de Choele Choel sobre la y la reactivación de los trabajos en el sector de , entre Fernández Oro y Cipolletti. Recuperación de la Ruta 151 : se ejecutarán obras de rehabilitación vial en los tramos comprendidos entre Barda del Medio y Catriel , un corredor clave para la logística hidrocarburífera.

: se ejecutarán obras de rehabilitación vial en los tramos comprendidos entre , un corredor clave para la logística hidrocarburífera. Esquema de adelanto con fondos propios: según explicó Alberto Weretilneck, el acuerdo financiero con el organismo regional autoriza a Río Negro a iniciar intervenciones con recursos provinciales y compensar luego esas erogaciones con los giros del préstamo, evitando demoras operativas mientras se completa el trámite administrativo.

Río Negro: cómo se articulan las obras de emergencia ya firmadas con la segunda etapa de las rutas 22 y 151

La confirmación oficial, de los US$60 millones de FONPLATA, se produce apenas 48 horas después de que Alberto Weretilneck encabezara en Roca la firma de los contratos correspondientes al primer paquete de reparaciones urgentes sobre 321 kilómetros de ambos corredores: