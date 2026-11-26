Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se llevaron todas las miradas durante la entrega de los Premios Cóndor de Plata 2026, que se realizó este miércoles 25 de noviembre en la histórica Sala La Argentina, en Buenos Aires.

Según informó Ciudad Magazine, la ceremonia organizada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina reunió a reconocidas figuras del espectáculo para distinguir a las producciones audiovisuales de 2025.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, protagonistas de una noche especial

La actriz uruguaya recibió el premio a mejor actriz protagonista de cine por sus interpretaciones en La noche sin mí y La mujer de la fila.

Acompañada por Ricardo Mollo, Oreiro disfrutó de una velada en la que ambos se mostraron sonrientes y cómplices frente a las cámaras.

Otra de las parejas que llamó la atención fue la de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, quienes se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa, la exitosa producción de Netflix.

La actriz obtuvo el reconocimiento a la revelación femenina en series por su interpretación de Maia en la segunda temporada de la ficción.

Premios Cóndor de Plata 2026: los principales ganadores

Entre las producciones más destacadas de la ceremonia estuvieron Belén, dirigida por Dolores Fonzi, y El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín.

Estos fueron algunos de los principales reconocimientos de la noche:

Mejor película de ficción: Belén.

Belén. Mejor película documental: El príncipe de Nanawa.

El príncipe de Nanawa. Mejor serie dramática: El Eternauta.

El Eternauta. Mejor miniserie: Menem.

Menem. Mejor serie de comedia: Viudas negras, putas y chorras.

Viudas negras, putas y chorras. Mejor actriz protagonista de cine: Natalia Oreiro.

Natalia Oreiro. Mejor actor protagonista de cine: Sergio Podeley, por Gatillero.

Sergio Podeley, por Gatillero. Mejor actor protagonista en series: Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia.

Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia. Mejor actriz protagonista en series: Pilar Gamboa.

Pilar Gamboa. Revelación femenina en series: Débora Nishimoto.

El Eternauta y Gatillero, entre las grandes triunfadoras

La producción de Netflix dirigida por Bruno Stagnaro también consiguió distinciones en dirección, guion adaptado, efectos visuales y actuación de reparto, categoría en la que fue premiado César Troncoso.

Por su parte, Gatillero se destacó en los rubros de dirección, actuación protagónica, fotografía, montaje y sonido.

La ceremonia también incluyó reconocimientos a la trayectoria y a la labor de quienes contribuyen a preservar y difundir el patrimonio cinematográfico argentino.