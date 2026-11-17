Aníbal Moreno será operado debido a la discopatía lumbar y será baja por lo que resta del año. (Foto: Prensa River)

Malas noticias para River. A pocos días del partido por los octavos de final del torneo Clausura frente a Lanús, que se disputará este domingo en el Monumental, se confirmó que Aníbal Moreno será baja por lo que resta de la temporada.

Según informó el periodista Germán Balcarce, el volante catamarqueño será intervenido quirúrgicamente debido a la discopatía lumbar que lo tiene a maltraer desde hace casi tres meses.

La lesión apareció luego de la derrota ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el 26 de agosto en el último partido de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario.

A partir de entonces, Moreno estuvo más de 50 días sin jugar, hasta que regresó en la goleada ante Belgrano por la fecha 13 del Clausura y completó todo el encuentro. Sin embargo, volvió a tener problemas físicos frente a Racing, por la jornada siguiente: fue titular, pero debió salir a los 17 minutos por molestias en el gemelo y en la zona lumbar afectada.

Desde entonces, el futbolista de 27 años se entrenaba de manera diferenciada con la intención de llegar en condiciones a los playoffs. No obstante, los bloqueos no dieron el resultado esperado y, tras evaluarlo junto al cuerpo médico, decidió someterse a una operación.

De esta manera, River perderá a uno de sus volantes para el tramo decisivo del campeonato y apunta a que pueda estar disponible para la pretemporada.

Por otra parte, Fausto Vera también encendió las alarmas. El mediocampista había superado un desgarro en el isquiotibial derecho, que lo mantuvo 30 días fuera de las canchas, pero ahora padece una tendinitis en el pie derecho y sería baja ante Lanús. Ante este panorama, los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva se disputan un lugar en el mediocampo.