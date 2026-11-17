“Maravillosa mañana, ¿verdad?”, fue la frase que utilizó un funcionario ante Infobae para graficar la recepción del Gobierno al mensaje que el papa León XIV envió desde el vuelo de regreso al Vaticano. En Casa Rosada celebraron la determinación del Sumo Pontífice de pedir que no se politicen sus palabras tras su paso por el país. Sin embargo, en el Ejecutivo evitaron expedirse sobre los cuestionamientos al lenguaje violento y aseguraron que el presidente Javier Milei no cambiará sus formas.

Durante la mañana, la máxima autoridad de la Iglesia Católica brindó detalles de la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario libertario, en la que le trasladó la necesidad de “tomar más en consideración” a los más necesitados, y pidió no cargar sus declaraciones de tinte ideológico. Ante un grupo de 80 periodistas, el Pontífice planteó también la importancia de cambiar el chip, tender puentes y no odiar al que piensa diferente.

En el oficialismo prefirieron destacar un fragmento específico de la rueda de prensa y apuntaron contra el peronismo, al que responsabilizaron de intentar “apropiarse” de las reflexiones que dejó su visita. “Desde el momento cero que venimos diciendo que no venía a dar un mensaje político. Los que quisieron apropiarse del discurso quedaron sepultados”, expresó un funcionario de buen vínculo con la Iglesia Católica.

“Estamos muy contentos con el mensaje”, celebraron desde una de las oficinas de Balcarce 50. El balance del paso de la máxima autoridad de la Iglesia Católica conformó a la plana de poder, que en la previa a la llegada esperaba un discurso más crítico.

Pese a la reticencia expuesta por León XIV respecto al uso de un lenguaje violento y su llamado a evitar el odio por diferencias políticas, en el entorno de Milei evitaron profundizar en esos señalamientos. Remarcaron que hace tiempo el mandatario no se expresa de manera confrontativa y descartaron que vaya a moderarse a raíz del planteo papal.

“No va a perder nunca su genuinidad”, contrapuso una importante fuente oficial. Una postura similar expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la conferencia de prensa de este martes, donde justificó las formas del libertario como respuesta a cuestionamientos de mala fe y a operaciones.

En línea con lo marcado por el propio León XIV, en el oficialismo distinguieron el perfil del actual Pontífice del que tenía Francisco, a quien consideraban más confrontativo. “Es contrafáctico hablar de lo que hubiera hecho Francisco, pero está claro que hubiera sido lo que él quería. No lo iban a poder llevar a ningún lado”, plantearon desde la administración libertaria.

En las filas libertarias advirtieron que León XIV buscó aclarar el alcance de su mensaje en territorio argentino para dirigirlo a toda la dirigencia política. Apuntaron directamente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por intentar capitalizar sus palabras. “Que nos corriéramos de escena fue positivo. Ayudó a que se identificara el uso político que hizo el kirchnerismo”, destacaron desde Balcarce 50.

La repercusión también se trasladó a las redes sociales. “Tremenda masterclass”, escribió el mandatario en su cuenta de X al compartir el video de las declaraciones del Papa desde el avión. “Enorme el Papa León XIV sobre su paso por nuestro país y su vínculo con nuestro Presidente”, sostuvo por la misma vía el asesor presidencial, Santiago Caputo, publicación que recibió el retuit de Milei.

Detrás de los festejos virtuales, en la mesa política del Gobierno prevalece el conformismo ante lo que consideran una lectura moderada del cuadro de situación por parte del Sumo Pontífice. Los sectores más optimistas del oficialismo incluso leen coincidencias discursivas y guiños al programa económico. “No deja de ser un cura, planteó cosas que eran lógicas. A lo que esperábamos fue súper moderado. Hasta fue casi cariñoso con Milei”, sintetizaron desde el entorno oficial.