La inflación mayorista registró en octubre de 2026 una suba del 1,6% respecto de septiembre, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) redujo exactamente a la mitad el ritmo de avance del mes previo, cuando había marcado un 3,2%. Con este resultado, el indicador acumula un incremento del 24,8% en los primeros diez meses del año y alcanza una variación interanual del 29,8%.

Apenas difundido el reporte oficial, el presidente Javier Milei celebró la desaceleración de los precios en su cuenta de la red social X con un mensaje breve en mayúsculas: «FUERTE CAÍDA DE LA INFLACIÓN MAYORISTA». Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que «los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%», al tiempo que resaltó el desempeño del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), que anotó un avance mensual del 1,7%.

Sin embargo, la euforia oficial despertó respuestas irónicas entre analistas y consultores económicos, quienes remarcaron que la Casa Rosada evitó comentar el indicador durante las aceleraciones de agosto y septiembre.

Petróleo refinado, químicos y gas: los rubros que impulsaron los precios en octubre

El informe técnico del INDEC precisó que el aumento del 1,6% en el nivel general del IPIM respondió al incremento del 1,6% en los productos de origen nacional —que aportaron 1,52 puntos porcentuales (p.p.) al índice— y al alza del 0,9% en los productos importados, con una incidencia de 0,06 p.p..

Dentro de la producción local, el segmento de productos manufacturados y energía eléctrica subió un 1,8%, impulsado de forma exclusiva por las manufacturas (+1,8%), ya que la energía eléctrica no presentó variaciones (0,0%). Por su parte, los productos primarios registraron un avance del 1,1% y sumaron 0,26 p.p. al resultado mensual.

Al desagregar el comportamiento por divisiones nacionales, el mayor impacto positivo provino de «Productos refinados del petróleo», que escaló un 4,6% en octubre y aportó 0,58 p.p. al nivel general —una incidencia de «casi 0,6 p.p.», según subrayó Caputo—.

En segundo lugar se ubicó el rubro «Sustancias y productos químicos», con una suba del 2,2%, seguido por «Petróleo crudo y gas», que trepó un 1,8%. Completaron el grupo de mayor peso «Vehículos automotores, carrocerías y repuestos» (+1,3%) y «Productos agropecuarios» (+0,6%), «Alimentos y bebidas» (+0,5%), «Papel y productos de papel» (+1,9%) e «Impresiones y reproducción de grabaciones» (+3,1%).

Otros sectores con alzas relevantes durante octubre fueron «Cuero, artículos de marroquinería y calzado» (+2,3%), «Madera y productos de madera excepto muebles» (+2,2%), «Productos minerales no metalíferos» (+1,8%) y «Productos de minerales no metálicos» (+1,6%).

En el extremo opuesto, «Productos pesqueros» (-0,3%) y «Máquinas y equipos» (-0,1%) anotaron retrocesos, mientras que «Tabaco» y «Otros medios de transporte» permanecieron sin cambios (0,0%).

En la comparación acumulada de 2026 y en la medición interanual, el complejo energético lidera por amplio margen: «Petróleo crudo y gas» acumula un 80,2% en diez meses (73,3% interanual), «Energía eléctrica» sube un 54,6% (53,1% interanual) y «Productos refinados del petróleo» avanza un 40,4% (54,8% interanual).

El desempeño del IPIB, el IPP y el costo de la construcción

Más allá del IPIM, los otros dos indicadores que integran el Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) también exhibieron una fuerte moderación respecto de septiembre. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM para reflejar las decisiones puras de precios de los oferentes, registró un incremento del 1,5% en octubre, frente al 3,4% del mes anterior y al 2,3% de agosto. Este índice acumula un 24,0% en 2026 y un 28,3% interanual, tras el avance del 1,5% en productos nacionales (+0,7% en primarios, +1,9% en manufacturados y 0,0% en energía eléctrica) y del 0,9% en importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) —que mide la evolución de los precios percibidos por el productor local sin impuestos ni bienes importados, pero con inclusión de las exportaciones— aumentó un 1,5% mensual, muy por debajo del 3,8% de septiembre y del 2,3% de agosto. El IPP acumula así un 24,5% en lo que va del año y un 29,2% en los últimos doce meses, explicado por la suba del 0,6% en productos primarios y del 1,9% en manufacturados y energía eléctrica.

En paralelo, el Índice del Costo de la Construcción en el GBA (ICC) subió un 1,7% en octubre, desagregado en alzas del 1,5% en materiales, del 1,8% en mano de obra y del 1,8% en gastos generales.

El cruce entre el Gobierno y los economistas por el uso político del dato

La celebración inmediata del presidente y del titular del Palacio de Hacienda generó cuestionamientos en el ámbito privado sobre la consistencia del discurso oficial. El economista Gabriel Caamaño apuntó contra el silencio del Gobierno en los meses de mayor presión inflacionaria y puso en duda la utilidad del índice como anticipo de los precios al consumidor: «Este mes volvimos a postear sobre la inflación mayorista. Hay meses que si, hay meses que no. Depende del dato. Lo que no depende es la capacidad del IPIM como predictor del IPC, como quedó nuevamente demostrado». En la misma línea ironizó el analista Federico Machado a través de sus redes sociales: «Mayoristas 1,6% en octubre, adivinen quienes salen de la cueva».

El debate remitía a la trayectoria irregular que mostró el IPIM a lo largo de 2026. Tras iniciar el año en 1,7% en enero y 1,0% en febrero, el indicador saltó al 3,4% en marzo y tocó un techo del 5,2% en abril. Luego encadenó tres meses de baja continua en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%), registro que llevó a Milei a celebrar: «Y al final Julio empezó con cero. Inflación mayorista = 0,8». Incluso, reveló que realizaría otro recital para celebrar el dato.

Sin embargo, la tendencia se revirtió con dos aceleraciones consecutivas en agosto (2,1%) y septiembre (3,2%), meses en los que el índice mayorista superó con holgura al IPC minorista (que marcó 1,7% y 1,9%, respectivamente) sin pronunciamientos oficiales.

Las críticas de los especialistas también retomaron las proyecciones formuladas por el jefe de Estado sobre el rezago de la política monetaria y el traslado entre índices. En 2025, durante su exposición en ExpoEFI Argentina, Milei había asegurado que «la inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene. Y se va a terminar porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses». Más tarde, en marzo de 2026, sostuvo en redes sociales que «los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas» y pronosticó en el Foro Económico del NOA que para agosto la inflación minorista arrancaría con cero («arranque con 0»), una meta que todavía permanece pendiente pese al alivio estadístico de octubre.