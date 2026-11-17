El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro de la final de la Copa Libertadores.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la designación de la terna arbitral para la final de la Copa Libertadores que se disputará entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil, en Montevideo.

La Comisión de Árbitros dio a conocer la nómina de jueces para la definición del campeón del máximo torneo internacional a nivel de clubes de Sudamérica en 2026, que se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario, en Uruguay, donde el árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y el encargado de asistir desde el VAR será su compatriota Juan Soto.

El cuerpo arbitral para el compromiso contará con representantes de Venezuela y Colombia ya que en el campo de juego, Valenzuela estará asistido por sus compatriotas Jorge Urrego (asistente 1), Tulio Moreno (asistente 2) y Alexis Herrera (cuarto árbitro), mientras que el colombiano Jhon Gallego actuará como quinto juez.

En la cabina del VAR, el venezolano Juan Soto será el encargado principal, acompañado por Yender Herrera (AVAR 1, Venezuela), Alexander Guzmán (AVAR 2, Colombia) y David Rodríguez (AVAR 3, Colombia).

En el historial de enfrentamientos dirigidos por Valenzuela, Estudiantes registra cinco antecedentes con un saldo de dos victorias, dos empates y una derrota (dos goles a favor y uno en contra) y su última intervención con el equipo dirigido por Alexander Medina ocurrió en los cuartos de final de la presente edición, cuando el conjunto platense venció 1-0 como visitante a Corinthians en San Pablo para sellar su clasificación tras el 1-1 en el estadio UNO.

En lo que va del año, Valenzuela dirigió siete veces a Palmeiras, que consiguió seis victorias, un empate y ninguna derrota con 14 goles a favor y 2 en contra.

En cambio, a Estudiantes lo dirigió cinco veces: dos triunfos, dos igualdades y uno perdido, con dos goles a favor y uno en contra.

El juez principal ya sabe lo que es dirigir una final entre un equipo argentino y uno brasileño. Lo hizo en la vuelta de la definición de la Recopa Sudamericana 2025 entre Racing y Botafogo, lo que fue victoria de la Academia por 2-0 (4-0 global).