El mediocampista podría sumar minutos esta noche con la Selección, en el amistoso ante Costa Rica.

El argentino Franco Mastantuono no tardó en demostrar su talento desde su llegada a Italia. Aunque lógicamente necesitó de un tiempo de adaptación a su nuevo equipo, el mediocampista de 19 años ya logra destacarse en la Fiorentina, el club que gestionó su llegada desde España.

Sus últimas buenas actuaciones despertaron interés generalizado en el mundo europeo, concretamente en dos históricos conjuntos italianos: Milan y Roma. Ante esta situación, desde Florencia ya planean una estrategia para convencer a las autoridades madrileñas y poder hacerse del argentino, al menos, una temporada más.

El club italiano trabaja en una alternativa para renovar el préstamo del futbolista argentino, cuyo pase pertenece a Real Madrid, aunque primeramente deberá resolver condiciones deportivas y económicas que no formaron parte del acuerdo original.

El exvolante de River llegó a Florencia a préstamo sin derecho de compra. Aunque eso, según informó la edición florentina de la Repubblica, no impide que la dirigencia intente prolongar su estadía en el Viola. La alternativa que estudia el club consiste en acordar con Real Madrid una nueva cesión para la temporada 2027-2028, con la idea de que el argentino mantenga un rol central en el proyecto deportivo.

El diario italiano indicó que Fabio Paratici, director deportivo de Fiorentina, confía en sus contactos con el merengue para abrir esa negociación. La relación entre las partes fue uno de los factores que permitió la llegada inicial del futbolista a la Serie A y ahora aparece como una herramienta para buscar una continuidad.

La renovación del préstamo no dependerá únicamente del vínculo entre los clubes. Fiorentina necesitará ofrecerle a Real Madrid un contexto competitivo que justifique otro año de formación lejos del Santiago Bernabéu. Y en esa ecuación entrará la presencia sostenida en las competiciones europeas de grueso calibre.

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Desde Madrid comprenden que un calendario con torneos continentales elevaría la exposición del jugador argentino, actualmente en la Selección Argentina, aumentaría el nivel de exigencia y respaldaría la conveniencia de que siga en el fútbol italiano.

Mastantuono es considerado una pieza de proyección para Real Madrid y la prioridad del club español pasa por asegurar minutos, continuidad y un escenario adecuado para su evolución. Claro que en la ecuación también entra el aspecto económico, con lo cual el juego puede abrirse a otras ofertas.

En ese contexto, el mercado añade presión a Fiorentina. La Repubblica señaló que Milan y Roma siguen la situación del argentino y que estarían dispuestos a negociar; un aspecto muy favorable para el argentino, en que caso que, desde Real Madrid, vuelva a cederlo a préstamo una vez que concluya la temporada.