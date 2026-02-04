Ante la negativa por Zeballos, el CSKA de Moscú va a la carga por otra joya de Boca

Exequiel Zeballos se retiró lesionado de la práctica de este miércoles en Boca Predio y los estudios confirmaron un desgarro en uno de sus isquiotibiales, una dura noticia para Claudio Úbeda. Días antes, el CSKA de Moscú había enviado una oferta de 10 millones de dólares para comprar al Changuito, aunque fue rápidamente descartada por el Xeneize.

Ante la negativa de la dirigencia de Boca, trascendió que el club ruso estaría dispuesto a mejorar la propuesta. Sin embargo, la postura del club es clara: cláusula de rescisión —tasada en 20 millones de euros— o nada. Además, el jugador no tiene intenciones de emigrar al fútbol ruso, por lo que la negociación aparece prácticamente descartada.

El interés del CSKA no se detiene ahí, ya que ahora apunta a otra de las joyas surgidas de Boca Predio. Se trata de Milton Delgado, mediocampista de 20 años que está en el radar del equipo moscovita y por quien podrían enviar una oferta en los próximos días.

Delgado fue una de las figuras del Mundial Sub 20 disputado el año pasado, en el que la Selección Argentina fue subcampeona tras caer ante Marruecos en la final. El volante, además, fue elegido como el tercer mejor jugador del certamen, solo por detrás de dos futbolistas marroquíes.

Milton Delgado con el balón de bronce tras caer en la final del Mundial Sub 20 disputado en Chile.

En lo que va del año, el juvenil fue titular en uno de los dos amistosos disputados y comenzó el Torneo Apertura como suplente en los primeros tres partidos. En los últimos meses de 2025 se ganó un lugar en la mitad de la cancha y mostró un buen rendimiento, aunque Úbeda considera que no se complementa de la mejor manera con Leandro Paredes y por eso aún no fue titular en un encuentro oficial.

Boca afrontará una temporada con triple competencia —torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores—, por lo que Delgado tendrá oportunidades para sumar minutos. El club no tiene intenciones de venderlo y el jugador tampoco está apurado por emigrar. En enero, además, firmó una mejora contractual que incluyó una suba en su cláusula de rescisión, que, al igual que la de Zeballos, quedó fijada en 20 millones de dólares.