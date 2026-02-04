Los únicos tres delanteros con los que cuenta Úbeda en Boca para enfrentar a Vélez

El paraguayo Ángel Romero es una de las opciones de Úbeda en el ataque del Xeneize. Foto: FOTOBAIRES

Exequiel Zeballos se sumó a la larga lista de delanteros lesionados en Boca y será una baja sensible. El Changuito sufrió un desgarro y dejó casi sin opciones a Claudio Úbeda para armar el equipo de cara al duelo del domingo ante Vélez. En el entrenamiento de este miércoles, el DT solo contó con tres delanteros, dos de ellos juveniles que empezaron el año en Reserva.

Los opciones con las que cuenta Úbeda para jugar ante Vélez

Los juveniles que vienen de ser campeones con el equipo de Mariano Herrón en 2025 son Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, titulares en el triunfo ante Newell´s y ambos extremos por naturaleza. El tercero en cuestión es Kevin Zenón, mediocampista ofensivo a quien el técnico utiliza habitualmente por la banda en un ataque de tres hombres. Se trata de tres futbolistas con características similares.

De hecho, frente a la Lepra, Zufiaurre debió ocupar el lugar de centrodelantero y se lo notó incómodo en una posición que no es la suya. Luego fue reemplazado en el entretiempo por Ángel Romero. Con capacidad de gol y versatilidad para moverse por todo el frente de ataque, el cordobés de 20 años lleva apenas seis partidos en Primera División.

Gelini, zurdo de 19 años, jugó en su posición el último domingo y tuvo una buena actuación. De hecho, fue destacado por el propio Úbeda en conferencia de prensa. «Estuvo bien, es un chico con potencia física, entrega, asumió la responsabilidad que implica jugar en la Primera de Boca y lo hizo bien, nos pone contentos», dijo el DT.

El otro futbolista ofensivo del que dispone el entrenador xeneize es Zenón. El ex Unión es mediocampista y bien podría formar parte de una mitad de cancha con cuatro hombres, una alternativa que se baraja para este domingo. Aunque estuvo relegado desde finales de 2025, el zurdo ya jugó como extremo con el Sifón y pelea por un lugar en el equipo.

Además de Zufiaurre, Gelini y Zenón, hay otro futbolista que está en condiciones de jugar, pero no de afrontar un partido desde el arranque.

Ángel Romero recién llega a Boca y frente a Newell’s disputó sus primeros 45 minutos desde su desvinculación de Corinthians a fines de 2025. Sin pretemporada, el paraguayo está falto de ritmo y terminó el partido con una sobrecarga muscular que este martes le impidió participar en la práctica de fútbol.

Ante este escenario, habrá que ver qué decisión toma el DT respecto a Miguel Merentiel. La Bestia cumplirá este domingo los 21 días de rigor para la recuperación de un desgarro y podría estar disponible para jugar ante Vélez. Seguramente tras la práctica de fútbol de este jueves evaluarán qué tan riesgosa podría ser su presencia en el José Amalfitani.