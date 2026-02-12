Ante las dudas de Boca, Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré y busca cerrarlo de inmediato

Edwuin Cetré es pretendido por Athletico Paranaense y por Boca y su situación se definirá en la brevedad.

Edwuin Cetré está protagonizando una de las novelas del mercado. A fines de enero, tenía todo encaminado para sumarse como refuerzo a Athletico Paranaense, en un acuerdo por 6 millones de dólares por la totalidad de su pase, dividido en partes iguales entre Estudiantes e Independiente Medellín.

Sin embargo, todo se frenó. Desde el Pincha trascendió que el conjunto brasileño había cambiado las condiciones económicas a último momento y por eso desistieron de venderlo; mientras que desde Paranaense llegó la versión de que el jugador tuvo un inconveniente en la revisión médica.

Por eso, el Xeneize decidió meterse en la negociación y ofertar por Cetré, tras el cupo para incorporar que sumó luego de la operación de Rodrigo Battaglia. Cuando tenía todo acordado con los dos equipos dueños del pase, ocurrió algo similar: el equipo médico de Boca detectó un problema en la rodilla, derivado de una operación que se realizó en 2018, y le recomendó a Juan Román Riquelme no avanzar por él, por el riesgo que supone.

Así, la dirigencia de la Ribera cambió las condiciones de la operación y, en vez de comprarlo, ahora intenta cerrarlo a préstamo con obligación de compra por objetivos (como disputar una determinada cantidad de partidos).

El Pincha aún no respondió la propuesta, pero no está convencido de ceder a su extremo, ya que prefiere una venta definitiva. Ante este impasse, Athletico Paranaense —inesperadamente— volvió a la carga por el jugador de 28 años.

Ahora, las condiciones que ofrece son distintas: busca adquirir una parte del pase en lo inmediato y completar el resto en función de objetivos, como una forma de “protección” ante los inconvenientes físicos.

Todo quedará supeditado a quién presente la oferta más convincente para el equipo platense. En tanto, Cetré volvió a entrenarse bajo la conducción de Eduardo Domínguez y, si ningún club avanza por él en lo inmediato, jugará el clásico ante Gimnasia este domingo desde las 17.