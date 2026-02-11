Se lesionó Messi y postergaron el amistoso de Inter Miami en Puerto Rico

Inter Miami se entrenó este miércoles en la previa del amistoso ante Independiente del Valle, que iba a disputarse el viernes 13 de febrero en Puerto Rico y finalmente fue reprogramado para el 26 del mismo mes, pero Lionel Messi no se presentó. Horas después, el club confirmó que el argentino está lesionado y generó preocupación en la Selección Argentina.

“Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces”, confirmó el club en un comunicado.

Y agregaron: “El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”.

El comunicado del Inter Miami sobre la lesión de Messi

A través de un video que publicó en sus stories de Instagram, la Pulga reveló todo lo que ocurrió, y le pidió disculpas a los aficionados de Puerto Rico, ya que el juego contra el equipo ecuatoriano se iba a disputar en la isla caribeña.

“Hola a todos, quiero enviar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto”, enfatizó el 10.

Por medio de un comunicado oficial en la web de las Garzas, los directivos destacaron que “en colaboración con el promotor del evento y el gobierno de Puerto Rico, considera que cambiar el horario del partido permitirá una mejor experiencia para los aficionados puertorriqueños”.

De esta manera, el partido se jugará el jueves 26 de febrero, en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, y el rival será Independiente del Valle.