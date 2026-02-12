Bomba en River: llegó una oferta millonaria por Kevin Castaño

River tiene una visita de riesgo a La Paternal. El Millonario enfrentará a Argentinos Juniors desde las 21:15 por la 5° fecha del torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo llega al Diego Armando Maradona con una durísima derrota 4-1 ante Tigre en el Monumental.

En medio de este difícil momento, llegó una inesperada oferta por un futbolista que no está teniendo el nivel esperado. Se trata de Kevin Castaño. El colombiano llegó a River en marzo de 2025 por una cifra cercana a los 12 millones de dólares. En sus primeros meses, se afianzó en el equipo titular pero luego sufrió una considerable baja en su rendimiento.

En las últimas horas, arribó una propuesta desde Qatar de 13 millones por el mediocampista, un número más que tentador. La primera reacción que se conoció del cuerpo técnico es que no estarían dispuestos a dejarlo ir, pero no se descarta la venta, ya que de concretarse le abriría un cupo para incorporar un futbolista.

En este 2026, el jugador de 25 años solo disputó 18 minutos y todavía no fue titular en ninguno de los cuatro partidos del Millonario en el Apertura. La llegada de Aníbal Moreno y Fausto Vera lo relegó en la consideración del DT.

Desde el entorno del futbolista aseguran que Castaño no estaría dispuesto a salir, ya que el colombiano es una fija en su Selección y no quiere irse a un destino exótico a tan solo cuatro meses del Mundial. En las próximas horas se conocerá la decisión de River, donde influirá mucho la decisión del jugador.

¿Se va Galarza?

Además de la oferta por Castaño, llegó a las oficinas de Núñez una propuesta por Matías Galarza Fonda. El paraguayo interesa en Estados Unidos: Atlanta United y Colorado Rapids estarían interesados en sumar al mediocampista.

El paraguayo fue el principal apuntado tras la eliminación frente a Racing en el Clausura 2025.

Galarza tuvo un flojo 2025 y nunca se pudo afianzar en el equipo de Gallardo. Por eso, el mediocampista no vería con malos ojos emigrar a la MLS para tener continuidad y entrar en la consideración de Gustavo Alfaro para el Mundial. Por el momento, River no estaría interesado en soltar al jugador, pero si llega una oferta mayor a los cinco millones abrirían las conversaciones.