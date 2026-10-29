Aquí están, estos son todos los palistas máster de la región que lograron una medalla en el Mundial de Gualeguaychú 2026
Hacemos un repaso de todos los palistas de la zona que subieron al podio en el Mundial de Canotaje de Gualeguaychú. En total fueron 20 medallas las que consiguió la armada regional, en el evento que reunió a 40 países de todo el planeta.
En el Mundial de Canotaje de maratón que finalizó en Gualeguaychú el fin de semana, los palistas máster regionales brillaron en las primeras dos jornadas destinadas a las categorías de mayores de 35 años.
En total la cosecha fue de 20 medallas de las cuáles 5 fueron de oro, 6 de plata y 9 de bronce, números que alimentaron para que la selección argentina encabezara el listado del medallero de los máster entre todos los países participantes.
Más allá de que la localía influyó para que el número de participantes sea mayor, la tarea de los palistas regionales fue muy destacada donde sus representantes se subieron repetidamente al podio montado en la costanera de la ciudad entrerriana, anfitriona por primera vez de un Mundial en Sudamérica.
La primera jornada de los máster fue destinada a todos los K1, mientras que en la segunda fue el turno de los K2. Aquí están, categoría por categoría, los palistas regionales que se trajeron una medalla mundialista.
Todos los K1 que ganaron medalla en el Mundial
Fernando Percaz – oro en 40-44 años
Julián Algañaras – plata en 40-44 años
Néstor Pinta – bronce en 45-49 años
Cecilia Collueque – plata en 40-44 años
Fernando Vázquez – bronce en 35-39 años.
Omar Linares – plata en 60-64 años
Fabián González – bronce en 60-64 años
Valeria Cilleruelo – bronce en 40- 44 años
Victoria Sánchez – bronce en 45-49 años
Luis Tucci – oro en 75 a 79 años
Todos los K2 que ganaron medalla en el Mundial
Néstor Pinta – Martín Mozzicafreddo. oro 45-49 años
Omar Linares – Fabián González. oro 60 -64 años
Valeria Cilleruelo – Victoria Sánchez. oro 40-44 años
Fernando Vázquez – Adrián Vega. bronce 35-39 años
Roxana Tola – Fabiana Moya. bronce 50-54 años
Paul Geoffroy – Fernando Percaz. plata 40-44 años
Lorena Ramos – Natalia Lallana. plata 40-44 años
Julián Algañaras – Cecilia Collueque. mixto bronce 35-44 años
Roberto Bustos y Héctor Quiles. bronce en 70-74 años
Guillermo Di Renzo – Darío Solotar. bronce 45 -49 años
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