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Plottier sella un acuerdo con «El Puesto» para capacitar a vecinos y productores: los detalles del convenio

La intendenta Malena Resa firmó un convenio con el CFPA N.º 1 para dictar talleres basados en la demanda laboral real de la ciudad. Las clases teóricas y prácticas se concentrarán en la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Redacción

Por Redacción

La municipalidad de Plottier avanza con un esquema de formación laboral diseñado a la medida de las demandas productivas de la región. Para concretarlo, el Ejecutivo local firmó un acuerdo estratégico con el Centro de Formación Profesional Agropecuaria N.º 1 (CFPA N.º 1), el histórico espacio técnico de la ciudad conocido popularmente como «El Puesto».

El acta fue rubricada este martes por la intendenta Malena Resa y el coordinador de la institución educativa, Juan Carlos Santangelo.

La meta de la gestión municipal apunta a abandonar la capacitación estandarizada y generar talleres que respondan de forma directa a lo que el mercado laboral y el sector productivo local requieren en la actualidad.

Cursos, perfiles y acompañamiento emprendedor

El esquema de trabajo dividió la logística entre ambas instituciones. El CFPA N.º 1 asumirá el rol técnico y pedagógico: diseñará las propuestas formativas, dictará las clases y acompañará a los asistentes en el desarrollo de los microemprendimientos que surjan a partir de la cursada.

El programa de oficios abarcará a tres sectores clave de la ciudad:

  • Vecinos de Plottier y alrededores: enfocados en la salida laboral rápida y el aprendizaje de oficios prácticos.
  • Productores locales: para fortalecer y actualizar sus capacidades en el terreno.
  • Agentes municipales: con el objetivo de incorporar herramientas técnicas al Estado.

La sede central de los oficios y los plazos

Para sostener el despliegue del programa, el municipio puso a disposición su infraestructura edilicia e insumos. El epicentro de las clases teóricas y prácticas será la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAOP), ubicada en calle Buenos Aires Sur 570.

El convenio contó con el respaldo de la gerencia del Ente de Desarrollo Económico (EDEP), a cargo de Catalina Barros, y la concejal Fernanda Esquivel. Desde la intendencia confirmaron que la alianza con «El Puesto» tiene financiamiento y vigencia asegurada hasta el 31 de diciembre de 2026, con una cláusula abierta para su renovación.


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La municipalidad de Plottier avanza con un esquema de formación laboral diseñado a la medida de las demandas productivas de la región. Para concretarlo, el Ejecutivo local firmó un acuerdo estratégico con el Centro de Formación Profesional Agropecuaria N.º 1 (CFPA N.º 1), el histórico espacio técnico de la ciudad conocido popularmente como "El Puesto".

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