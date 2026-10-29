La FIA reveló la cantidad de amenazas que recibió Pierre Gasly tras un incidente con Franco Colapinto

En las últimas horas, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, reveló que Pierre Gasly recibió un total de 13 mil amenazas de muerte a través de las redes sociales tras el polémico episodio que protagonizó con Franco Colapinto en el Gran Premio de España.

El mandatario manifestó esta cifra en una entrevista con The Drive y expresó su enojo por el acoso que reciben los pilotos en el entorno digital: «Si luchamos solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos«.

Mohammed Ben Sulayem apoyó a Gasly luego del reclamo por las amenazas recibidas.

Y continuó: «¿Cómo es posible que alguien se esconda en el garaje de su padre y se dedique al acoso cibernético porque un piloto intentaba tomar una curva?». Además, contó que una comisaria de pista también recibió estos fuertes mensajes: «Fue amenazada de muerte y violación, así que dijo: ‘No vale la pena’. Son voluntarios«.

El origen de este ataque fue en las vueltas finales de la carrera del pasado 13 de septiembre en Madring. Colapinto se encontraba por detrás de Gasly, que tenía gomas usadas y debía hacer la parada obligatoria en boxes. El francés no le cedió el lugar y el argentino estuvo cerca de perder su puesto ante Oscar Piastri, que casi aprovecha la insólita situación.

Luego de este incidente y en la previa al GP de Azerbaiyán, el piloto de 31 años aseguró que él, su novia y otros integrantes fueron amenazados. Además, unos días más tarde, Colapinto le pidió en un video a sus seguidores no agredir a su compañero ni a los integrantes de su equipo: «No me ayudan, ni a mi ni a mi futuro».

Para enfrentar esta problemática, la FIA impulsa el programa Unidos contra el Acoso en Línea (United Against Online Abuse), que contempla el uso de inteligencia artificial para identificar a los responsables de las agresiones digitales. “Corremos el riesgo de que el deporte se vuelva viral debido al acoso en línea, y ahí es donde los necesitamos. Tenemos que usar mucha tecnología de inteligencia artificial para exponer a estos acosadores. No hay lugar para ellos, porque si no hacemos algo, nuestro deporte estará en ruinas».

Horarios del Gran Premio de México

Franco Colapinto regresará a la acción este viernes, en el inicio del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino buscará dejar atrás la mala racha y volver a sumar luego de cuatro carreras sin ingresar al top 10.

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre