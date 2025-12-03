Árbitros confirmados para Boca–Racing y Gimnasia–Estudiantes, por las semifinales del Clausura

Este domingo comienzan las semifinales del Torneo Clausura. Desde las 19, Boca recibirá a Racing en La Bombonera, mientras que el clásico platense se disputará el lunes a partir de las 17 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Para el cruce entre el Xeneize y la Academia, el árbitro designado es Darío Herrera, quien viene de dirigir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. En el VAR estará Silvio Trucco.

Herrera dirigió dos veces en el año a cada equipo. En el caso de Boca, la última fue en la victoria 2-0 ante Tigre por la fecha 16 del Clausura; la anterior había sido en la caída 0-2, aún con Fernando Gago como entrenador. Para Racing, ambos partidos terminaron con resultados adversos: 1-2 frente a Tigre y 0-1 ante Platense por los octavos de final del Apertura.

En total, el neuquino arbitró a Boca en 39 partidos (20 triunfos, 11 empates y 8 derrotas) y le mostró 13 expulsiones. A Racing lo dirigió en 30 encuentros (12 victorias, 8 empates y 10 caídas) y solo expulsó a 2 jugadores.

El clásico platense estará bajo la conducción de Facundo Tello, mientras que Lucas Novelli será el encargado del VAR. El partido se disputará en El Bosque, ya que Gimnasia terminó séptimo en la zona B, mientras que Estudiantes finalizó octavo en la A.

Tello dirigió el último enfrentamiento entre ambos, por la fecha 13 del Clausura, que terminó con triunfo del Pincha por 2-0 en 1 y 57. Al Lobo lo arbitró en 20 partidos (6 victorias, 4 empates y 10 derrotas), mientras que al conjunto hoy dirigido por Eduardo Domínguez lo condujo en 22 oportunidades (10 triunfos, 8 empates y 4 caídas).

Las ternas arbitrales, completas

Boca vs. Racing

Árbitro : Dario Herrera

: Dario Herrera Árbitro asistente 1 : Cristian Navarro

: Cristian Navarro Árbitro asistente 2 : Sebastian Raineri

: Sebastian Raineri Cuarto árbitro : Sebastian Martinez

: Sebastian Martinez VAR : Silvio Trucco

: Silvio Trucco AVAR: Fabrizio Llobet

Gimnasia vs. Estudiantes