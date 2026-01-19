Hinestroza, cerca de Vasco da Gama: ¿le sopla el refuerzo a Boca?

Vasco da Gama alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional y le soplaría el refuerzo a Boca.

La dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, intenta cerrar a su primer refuerzo del mercado de pases luego de haber iniciado las negociaciones por Marino Hinestroza en diciembre.

El wing derecho, que juega en Atlético Nacional, parecía tener todo acordado con el Xeneize para iniciar la pretemporada en Boca Predio. Sin embargo, aparecieron varias trabas que frenaron la operación.

Luego de casi un mes, se metió otro equipo para llevárselo: Vasco da Gama, del Brasileirao, que ya alcanzó un acuerdo total con el club colombiano por seis millones de dólares. Boca parecía tener todo cerrado por cinco millones, y todo indica que si quiere quedarse con Hinestroza deberá mejorar su oferta.

Ahora, la pelota la tiene el propio Hinestroza. El acuerdo entre clubes es total, pero el jugador aún no ha contestado si acepta la propuesta o no. El equipo de Brasil es dirigido por Fernando Diniz y jugará la Copa Sudamericana en 2026.

Serán horas clave para definir el futuro del colombiano de 23 años, mientras el Xeneize todavía no cerró ningún refuerzo a menos de una semana del comienzo del Torneo Apertura.