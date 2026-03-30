Scaloni confirmó a Messi titular y fue contundente sobre la lista del Mundial: «La tengo bastante clara»

En la antesala del último compromiso amistoso de la Selección Argentina ante Zambia en la Bombonera, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa que dejó mucha tela para cortar. El entrenador de la Selección Argentina se mostró exigente, autocrítico por el desempeño del equipo ante Mauritania y dejó un mensaje claro sobre la nómina de jugadores que ira al Mundial 2026.

El entrenador fue tajante al recordar la victoria conjunto africano en la jornada anterior. Si bien reconoció que los jugadores arrastran presiones importantes en sus clubes, Scaloni fue firme sobre el estándar de la Selección: «Tiene que haber un mínimo de rendimiento. Por eso lo de Mauritania no se puede repetir. Y si se repite, evaluaremos a nivel individual y del equipo», sentenció.

En ese sentido, valoró positivamente que referentes como Dibu Martínez hayan hecho autocrítica pública. «Es una buena señal que ellos crean que el partido no fue bueno. Espero que haya sido solo ese partido y que el equipo muestre la cara que todos conocemos».

Para el duelo de este martes, Scaloni despejó dudas sobre la presencia del rosarino: Lionel Messi será titular. «Va a ir desde el inicio. La idea es que juegue el equipo que todos conocemos y, según el partido, haremos cambios», explicó el DT y dejó entrever que la formación será muy similar a la que habitualmente sale de memoria en la Scaloneta.

También brindó detalles de los movimientos tácticos realizados recientemente, explicando que las salidas de Julián Álvarez y Nico González fueron para «equiparar cargas» y no por una decisión estrictamente técnica, reafirmando su intención de mantener siempre a dos delanteros en cancha.

Uno de los puntos más resonantes de la conferencia fue el armado de la lista definitiva para el Mundial 2026. Scaloni confirmó que la nómina de 55 jugadores ya fue entregada a la AFA, pero que el recorte a 26 no será sencillo.

«En la de 26 estamos pasados. El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas», advirtió. Además, subrayó que aunque hay algunos jugadores tienen ventaja por conocer el sistema, esa prioridad debe sostenerse en la cancha. «El jugador que está en la lista nos tiene que fortalecer», aseguró.

En cuanto al seguimiento de los jugadores en el tiempo que queda antes del Mundial, el oriundo de Pujato aseguró que será el rendimiento en sus clubes. «Nosotros los conocemos, los datos que juntamos. Tampoco quiero hacer hincapié en esto, ellos juegan cosas muy importantes, cuando llegue el momento, todos sabemos lo que significa. Yo he vivido esa situación y es compleja. No voy a meterles esa presión. Los que llevan tiempo con nosotros tienen esa ventaja, pero eso lo tenés que sostener. Tiene que haber un mínimo de rendimiento. Por eso lo de Mauritania no se puede repetir. Y si se repite, evaluaremos a nivel individual y del equipo”, sentenció.

Scaloni confirmó que se podrían jugar dos amistosos antes del Mundial

Scaloni confirmó los pasos a seguir en junio. «La idea es jugar dos amistosos antes del Mundial y Serbia podría ser uno de los rivales. No habrá mucho margen; daremos los 26, les daremos unos días de descanso y ya estaremos a una semana del debut. Lo más importante es que lleguen bien desde el resto físico; lo futbolístico lo vamos a encontrar».

Además, se refirió a la posibilidad de incluir a juveniles en la lista definitiva. «La edad no es importante. Todos los que están acá tienen chances de viajar al Mundial; no es un problema si debutan ahora o no. Si están en la convocatoria, es porque tienen posibilidades reales de estar en la lista final».

Scaloni y un deseo especial para Lionel Messi

Al hablar de Leo, el técnico fue puro sentimiento. «Lo importante es que venga y lo disfrute, que lo tome como tal si este es el último. Se ganó el derecho a decidir y ya no tiene la presión de tener que ganarlo. No somos solo nosotros, todo el mundo quiere verlo jugar y ese es nuestro mayor deseo».

Scaloni se refirió a los rivales de la Selección Argentina en el Mundial y sobre el estado de Otamendi

Respecto a los rivales del elenco nacional en la fase de grupos del Mundial, Scaloni aseguró que vieron a Austria y Argelia. «Son rivales difíciles. Es la realidad, ya tendremos tiempo de hablar».

Luego, fue consultado sobre el estado de Nicolás Otamendi. «Tenía molestia en un nervio. No lo tenemos que ver mucho a él, si está bien, merece jugar su último partido acá. A nosotros nos ha dado tanto. Mantiene una regularidad y si está en condiciones, jugará», aseguró.

Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección Argentina

Además, entre todas las consultas, el DT habló sobre su continuidad tras el Mundial. Fiel a su estilo, el Gringo evitó dar certezas. «Se que algún día, cuando no esté, me arrepentiré. Es un lugar único. Se verá si llegamos o no a un acuerdo, no es importante hablar de eso ahora».