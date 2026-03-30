«Se lo había ganado y no lo merecía»: la angustia de Scaloni al hablar de la baja de Panichelli

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa del amistoso ante Zambia tuvo de todo. Sin embargo, uno de los momentos más resonantes fue el cierre que terminó con el DT abandonando la sala tras quebrarse por la situación de Joaquín Panichelli.

El delantero, que venía pidiendo pista con rendimientos altos, sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y quedó descartado para el Mundial 2026. Scaloni no ocultó el impacto que causó la noticia en la delegación argentina.

«Hablamos con él. Después de que le dieran el resultado, se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado en el hotel. Fue muy emotivo y tenía razón en todo lo que dijo: no se lo merecía«, reveló el entrenador

Visiblemente afectado, el estratega destacó el esfuerzo del juvenil: «Es un laburante de esto, se lo había ganado. Es un chico joven que contagia mucho». El dolor fue tal que Scaloni decidió poner fin a la reunión de forma abrupta: «Listo, ya no hablo más», sentenció antes de levantarse y dar por terminada la conferencia.

SCALONI SE EMOCIONÓ AL HABLAR DE PANICHELLI: con la voz quebrada y con lágrimas en los ojos, el entrenador se deshizo en elogios para el delantero. ¡Tuvo que dar por terminada la conferencia! 🥹pic.twitter.com/yzCVFieMGq — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

Scaloni confirmó que se podrían jugar dos amistosos antes del Mundial

Scaloni confirmó los pasos a seguir en junio. «La idea es jugar dos amistosos antes del Mundial y Serbia podría ser uno de los rivales. No habrá mucho margen; daremos los 26, les daremos unos días de descanso y ya estaremos a una semana del debut. Lo más importante es que lleguen bien desde el resto físico; lo futbolístico lo vamos a encontrar».

Además, se refirió a la posibilidad de incluir a juveniles en la lista definitiva. «La edad no es importante. Todos los que están acá tienen chances de viajar al Mundial; no es un problema si debutan ahora o no. Si están en la convocatoria, es porque tienen posibilidades reales de estar en la lista final».

Scaloni y un deseo especial para Lionel Messi

Al hablar de Leo, el técnico fue puro sentimiento. «Lo importante es que venga y lo disfrute, que lo tome como tal si este es el último. Se ganó el derecho a decidir y ya no tiene la presión de tener que ganarlo. No somos solo nosotros, todo el mundo quiere verlo jugar y ese es nuestro mayor deseo».

Scaloni se refirió a los rivales de la Selección Argentina en el Mundial y sobre el estado de Otamendi

Respecto a los rivales del elenco nacional en la fase de grupos del Mundial, Scaloni aseguró que vieron a Austria y Argelia. «Son rivales difíciles. Es la realidad, ya tendremos tiempo de hablar».

Luego, fue consultado sobre el estado de Nicolás Otamendi. «Tenía molestia en un nervio. No lo tenemos que ver mucho a él, si está bien, merece jugar su último partido acá. A nosotros nos ha dado tanto. Mantiene una regularidad y si está en condiciones, jugará», aseguró.

Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección Argentina

Además, entre todas las consultas, el DT habló sobre su continuidad tras el Mundial. Fiel a su estilo, el Gringo evitó dar certezas. «Se que algún día, cuando no esté, me arrepentiré. Es un lugar único. Se verá si llegamos o no a un acuerdo, no es importante hablar de eso ahora».