Rusia atacó Zaporiyia tras el lanzamiento de 1.000 drones de Ucrania y Trump alertó por las refinerías de diésel

Un rescatista apaga un incendio en el centro comercial Intrade tras un ataque con drones rusos en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto: AP)

Las fuerzas militares de Rusia lanzaron un intenso bombardeo con drones sobre la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, un día después de la masiva ofensiva de las tropas de Kiev, que dispararon más de 1.000 drones hacia territorio ruso durante el fin de semana, según reportó la agencia internacional Associated Press (AP).

Los ataques diarios grafican la falta de avances diplomáticos tras más de cuatro años de conflicto, justo cuando los líderes mundiales comienzan a reunirse en Nueva York por la Asamblea General de la ONU. En ese escenario, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anticipó que prevé encontrarse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una cumbre a la que no asistirá el líder ruso Vladimir Putin.

Ataques en Zaporiyia y el mensaje de Volodímir Zelenski ante la ONU

El bombardeo ruso contra Zaporiyia, perpetrado en la noche del domingo, alcanzó bloques de departamentos, una universidad y un centro comercial, con un saldo de cinco personas heridas según detalló Zelenski este lunes. Además, Rusia atacó otras nueve regiones del país.

En la región nororiental de Járkov, un dron ruso impactó contra una vivienda y provocó la muerte de una mujer de 45 años, además de herir de gravedad a su hijo de 13 años, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

«Rusia no da marcha atrás en su escalada y envía muchas señales de que está lista para expandir la guerra. En la Asamblea General de la ONU discutiremos cómo podemos lograr la paz mediante esfuerzos conjuntos», sostuvo Zelenski.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que sus fuerzas apuntaron contra centros logísticos, almacenes y puertos ucranianos, e informó que sus defensas antiaéreas derribaron 244 drones ucranianos durante la noche del domingo al lunes sobre regiones rusas y aguas del mar Negro. La ofensiva del fin de semana, con cientos de aeronaves dirigidas hacia Moscú, coincidió con el tercer y último día de las elecciones parlamentarias rusas.

En simultáneo, la Fuerza Aérea ucraniana aseguró haber derribado o neutralizado mediante interferencias a 148 drones rusos en ataques nocturnos.

Donald Trump advirtió que Rusia «perdió el control» de su producción de diésel

En medio de los operativos aéreos, Donald Trump calificó la guerra de «ridícula» y apuntó a las consecuencias económicas del conflicto, señalando que el Kremlin «desafortunadamente perdió el control» de su producción de diésel debido a los ataques ucranianos de largo alcance contra plantas refinadoras.

«Una gran cantidad de refinerías de diésel rusas han sido destruidas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio«, escribió el presidente estadounidense en redes sociales. A principios de mes, Trump ya había pedido a Zelenski que detuviera los ataques contra esos complejos, advirtiendo que estaban generando escasez y aumentos de precios a nivel mundial.

Alerta en Moldavia y Rumania por violaciones del espacio aéreo

La intensidad de los ataques con drones volvió a repercutir en los países limítrofes. El Ministerio de Defensa de Moldavia cerró temporalmente una franja de su espacio aéreo en el norte durante la madrugada del lunes, tras detectar un objeto no identificado poco después de la medianoche.

Por las interferencias electrónicas que desvían a los drones de su curso original, no quedó determinado si el aparato era ruso o ucraniano, si bien las autoridades moldavas suelen responsabilizar a Moscú por este tipo de incidentes.

La presidenta prooccidental de Moldavia, Maia Sandu, había condenado a principios de mes la invasión rusa y advertido que la guerra «está llegando a nuestra frontera». Incidentes similares con restos y sobrevuelos de drones también registraron un incremento en el espacio aéreo de la vecina Rumania.