Argentina le ganó a Uruguay por 1 a 0 y sumó su primer triunfo en los Juegos Suramericanos

En el Marcelo Bielsa de Rosario, el combinado que dirige Diego Placente se recuperó del traspié en el debut.

Llegó rápido el desquite para la Selección Argentina de Fútbol Sub 19 en los Juegos Suramericanos, tras la victoria ante el combinado de Uruguay por 1 a 0 que la dejó a tiro de clasificarse a la siguiente instancia del certamen continental.

Bajo la atenta mirada de Lionel Scaloni, presente junto a su cuerpo técnico argentino en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, los chicos dirigidos por Diego Placente se repusieron del traspié en el debut ante Paraguay y sumaron tres puntos que le permitieron igualar la línea de Venezuela en el Grupo B.

Ambos combinados se enfrentarán el lunes por la última fecha de la fase inicial: si Argentina vuelve a ganar, llegará a seis puntos y asegurará su clasificación a semifinales sin depender del resultado entre Paraguay y Uruguay.

FESTEJO ALBICELESTE EN EL COLOSO MARCELO BIELSA: Franco Domínguez ganó de cabeza y marcó el 1-0 de Argentinoa contra Uruguay en la fecha 2 del Grupo B de los Juegos Suramericanos.



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El seleccionado argentino fue más que el conjunto charrúa, pero pagó caro la falta de efectividad. Hasta el gol, la mejor jugada colectiva argentina fue a los 23′: Ian Subiabre desbordó, lanzó el centro, pero el arquero uruguayo alcanzó a desviarla y desacomodó a Ramiro Tulián que se perdió el gol solo.

Se consumía el partido, hasta que a los 73 minutos, y después de haber insinuado durante casi todo el complemento (Uruguay esperaba para contragolpear), apareció de cabeza Franco Domínguez para marcar el único gol del partido.

De esta forma, Argentina dejó atrás la caída por 2 a 1 ante Paraguay, que hoy temprano derrotó 2 a 0 a Venezuela, y se puso en competencia en busca de las semifinales de los Juegos Suramericanos. El próximo lunes, los chicos de Placente definen su suerte ante la Vino Tinto, mientras que los uruguayos harán lo propio contra Paraguay.