El Aston Villa le ganó al Tottenham con un golazo de Emiliano Buendía

Emiliano Buendía enmudeció el estadio del Tottenham con un golazo para el Aston Villa.

Aston Villa donde juegan los argentinos Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho (no ingresó) se hizo fuerte en su visita a Londres y venció por 3-2 a Tottenham, por la quinta fecha de la Premier League. El equipo dirigido por Unai Emery logró su primer triunfo. Emiliano Buendía marcó un golazo para poner el 3-0 parcial.

El partido se disputó este sábado en el Tottenham Hotspur Stadium, y el local comenzó en desventaja con goles de los delanteros Johan Manzambi, Nicolas Jackson y el argentino Emiliano Buendía. Descontó luego el local con tantos del volante Conor Gallagher y el defensor Jan Van Hecke.

El Aston Villa ganó y complicó al Tottenham con el descenso

La derrota sostiene al conjunto del entrenador italiano Roberto De Zerbi en la zona roja, con apenas dos puntos al cabo de cinco encuentros, mientras que los Villanos pudieron salir de la misma y sumar su primera victoria del torneo, para alcanzar el 15° lugar con cuatro unidades.

Tras un primer tiempo en el que primó la falta de efectividad en ambas áreas, la visita abrió el marcador en el tercer minuto de descuento, con una pelota que el volante John McGinn recuperó contra la banda derecha y jugó para Boubacar Kamara, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Manzambi, con su debut goleador en Inglaterra.

El festejo del delantero argentino al marcar el tercero de Aston Villa.

Ya en la segunda parte, a los 21 minutos, Nicolas Jackson se asoció sin dejar caer la pelota con el propio Manzambi y, luego de eludir a un rival con un sombrerito, cruzó un derechazo bajo para marcar el 2-0.

¡ESTÁS LOCO, EMILIANO!



Golazo descomunal de Buendía en la victoria 3-2 de Aston Villa en su visita al Tottenham Hotspur. ¡TREMENDO!



Mirá toda la #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/fkCkR4oxcN September 19, 2026

Cuando 33 minutos pasaban de la segunda parte llegó un gran gol del delantero argentino Emiliano Buendía, que recibió sobre la frontal del área y tuvo espacio para controlar y sacar un remate fulminante, que entró por el ángulo derecho del arquero Antonín Kinsky.

El local alcanzó a maquillar el resultado, y convertir sus primeros goles en el certamen, a partir de un centro atrás empujado por Gallagher en 40 minutos y un buen frentazo de Van Hecke en el séptimo minuto de descuento, aunque no le alcanzó para rescatar un punto.