Argentina Open: la ilusión de Fran Cerúndolo y la rápida despedida del campeón

Fran perdió dos finales y va por la revancha. Dio el primer paso y sueña con el título en Buenos Aires. (Argentina Open)

Francisco Cerúndolo carga con la presión de ser el primer preclasificado en el Argentina Open y comenzó a patio firme en el patio de su casa. Venció a Hugo Dellien, por 6-0 y 7-6 (4) para sacarse de encima el debut en el Buenos Aires Lawn Tenis. La sorpresa de la jornada la dio el chileno Alejandro Tabilo, quien eliminó al campeón Joao Fonseca, mientras que los otros festejos locales fueron de Tomás Etcheverry y Mariano Navone.

“Es lindo ser el N°1 del torneo en casa, nunca me había pasado… no es que me afecta en algo o me genera más presión, pero no voy a negar que es muy lindo”; dijo con una sonrisa Fran Cerúndolo, quien ocupa el puesto 19° en el escalafón mundial.

“Quiero ganarlo”

“Me sentí muy bien jugando en Australia, jugando un buen tenis, en muchos aspectos, físicamente, mentalmente contento, así que creo que fue un gran arranque de año… y me gustaría poder seguir jugando ese tenis acá”, definió el argentino que consiguió tres títulos ATP y fue dos veces finalista en Buenos Aires: el año pasado, cayó con Fonseca y en 2021 perdió ante Diego Schwartzman. Cerúndolo no duda sobre su objetivo en el torneo: “Iré paso a paso, pero quiero ganarlo”.

Francisco alcanzó sus cuartos de final N° 31 en el circuito, y por quinta vez en Buenos Aires en las últimas seis ediciones (2021-23, 25-26). El argentino de 27 años logró 21 victorias en tierra batida el año pasado, empatando con Luciano Darderi en el segundo puesto del ATP Tour, detrás de Alcaraz (22). Su próximo rival será el checo Vit Kopriva, quien sorprendió a Matteo Berrettini por 6-4, 6-3.

Tabilo sorprendió, Etcheverry batalló y Navone se lució

Joao Fonseca llegó con el cartel de campeón y favorito, pero se despidió rápido en el estadio Guillermo Vilas. Alejandro Tabilo lo superó por 6-3, 3-6 y 7-5 para meterse en el top 8 y llegar embalado a la zona de definición.

Tabilo eliminó a Fonseca, quien defendía el título. (Argentina Open)

El chileno se las verá con Tomás Etcheverry, quien logró su victoria N° 50 en el circuito ATP, pero no se la llevó de arriba ante Román Burruchaga. Fue 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 en el partido más extenso del torneo porteño.

Mucho menos trabajo tuvo Mariano Navone ante el estadounidense Emilio Nava. El local mostró todo su repertorio, ganó 6-2 y 6-1, y ahora habrá duelo argentino contra Camilo Ugo Carabelli.

Tomy Etcheverry ganó un largo partido ante Burruchaga y va con Tabilo. (Argentina Open)

Los partidos del jueves en el Lawn

Marcelo Tomás Barrios Vera (Chile) vs. Luciano Darderi (Italia)

Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs. Pedro Martínez (España)

Ignacio Buse (Perú) vs. Sebastián Báez (Argentina)

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Mariano Navone (Argentina)

Dobles (cuartos de final)

Andrés Molteni-Máximo González vs. Gonzalo Escobar-Miguel Ángel Reyes Varela

Francisco Cerúndolo-Francisco Comesaña vs. Fynn Reynolds-James Watt

Andrea Collarini-Nicolás Kicker vs. Marcelo Demoliner-Fernando Romboli