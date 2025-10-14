Argentina se mide ante Colombia en busca de la final del Mundial Sub 20: hora, formaciones y TV

La Albiceleste de Diego Placente se medirá con los Cafeteros por un lugar en la final. Jonnathan Oyarzun/Photosport

La Selección Argentina y Colombia se enfrentarán este miércoles, desde las 20 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente viene de eliminar a México en cuartos y buscará meterse en el partido por el título después de 18 años.

La Albiceleste viene de vencer 2-0 a México en los cuartos de final con tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Antes, goleó 4-0 a Nigeria en octavos, y en la fase de grupos se impuso ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), por lo que llega a las semifinales con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.

El goleador argentino es Alejo Sarco, quien tiene cuatro tantos y puede ser el máximo goleador del torneo ya que Benjamín Cremaschi del Inter Miami cuenta con cinco pero Estados Unidos quedó eliminado en cuartos.

Para el cruce ante Colombia, Diego Placente tendrá dos bajas de peso: Maher Carrizo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla.

Ambos son habituales titulares y sus posibles reemplazantes serán Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.

El resto del equipo será el mismo que viene jugando en los encuentros anteriores. Por su parte, los Cafeteros finalizaron primeros en el Grupo F con cinco unidades tras ganarle a Arabia Saudita (1-0), y empatar contra Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

En octavos se impusieron ante Sudáfrica por 3-1 y en cuartos vencieron 3-2 a España con tres tantos de Neyser Villareal, estrella del equipo que es el goleador del torneo junto a Cremaschi.

Sin embargo, el delantero no podrá enfrentar a Argentina porque, al igual que Carrizo, llegó a la segunda tarjeta amarilla en el Mundial.

Las probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Hora: 20:00

TV: D Sports y Telefé

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Chile)