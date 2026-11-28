La Selección Argentina de básquet se enfrentará este domingo con Canadá, desde las 18.10, en el Espacio DAM de Zárate, por una nueva fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. El equipo de Pablo Prigioni buscará cerrar su última presentación como local con una victoria que le permita sellar la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

El conjunto nacional llega en un buen momento después de la contundente victoria por 102-65 ante Bahamas, el jueves pasado. La actuación lo dejó muy cerca de conseguir el objetivo y le permitió tomar impulso en una instancia decisiva, luego de quedarse afuera del Mundial de 2023, disputado en Filipinas, Japón e Indonesia.

Argentina ocupa el tercer puesto del grupo E, con un registro de siete triunfos y dos derrotas, la misma marca que Uruguay, que cuenta con ventaja en los enfrentamientos directos. Canadá, por su parte, lidera la zona con ocho victorias y una caída, y ya tiene asegurado su lugar en Qatar. Sin embargo, llegará a Zárate después de perder ante la Celeste por 84-78, en Montevideo.

Una victoria le garantizará a la Selección la clasificación, ya que asegurará uno de los tres primeros puestos del grupo que otorgan un pasaje al Mundial. En caso de perder, todavía podría conseguirlo este domingo: para eso necesitará que Panamá derrote a Bahamas en el otro encuentro de la jornada. Si los bahameños se imponen, la definición quedará abierta para la última ventana de febrero, cuando Argentina visite a Puerto Rico y a Bahamas.

Para este compromiso, Prigioni tendrá algunas ausencias importantes. Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza no estarán disponibles por lesión, mientras que Juan Fernández tampoco podrá sumarse debido a sus compromisos con su equipo universitario en Estados Unidos.

El encuentro ante Canadá será una oportunidad clave para que Argentina vuelva a disputar un Mundial, después de quedarse afuera de la edición anterior. El objetivo está al alcance y el equipo tendrá la posibilidad de conseguirlo ante su público, en un estadio que tendrá las localidades agotadas.

Argentina vs. Canadá, los datos del partido