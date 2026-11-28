Boca recibe en La Bombonera a Gimnasia de La Plata este domingo, desde las 20.30, por los cuartos de final del torneo Clausura. El Xeneize buscará seguir con un segundo semestre de ensueño ante un Lobo que se ilusiona con el tan ansiado título. El ganador de este encuentro enfrentará al vencedor de Rosario Central vs. Barracas Central, que se medirán un rato antes en el Gigante de Arroyito. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Darío Herrera.

Luego de las consagraciones en la tabla anual y en la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se enfrenta en los cuartos de final del Clausura ante Gimnasia con lo mejor que tiene a disposición.

El partido se disputará a las 20:30 en La Bombonera con el control de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports Premium.

El único ausente de peso en el equipo del Vasco será Milton Delgado, quien fue resguardarlo para la final de la Copa Argentina con Platense, del próximo miércoles. Sin Delgado, la vuelta de Santiago Ascacíbar le permite al DT no retocar tanto la mitad de cancha.

En tanto, Tomás Belmonte, que había ocupado el lugar del ex Estudiantes, seguirá entre los 11, con Leandro Paredes como el eje del mediocampo.

Con este panorama, Arruabarrena prefiere guardarlo para tenerlo en plenitud física. Si la evolución del golpe en la rodilla es la esperada, el mediocampista volverá ante el Calamar en Santiago del Estero.

El Xenieze buscará superar los cuartos de final por segunda vez con este formato de torneo. La anterior había sido en el Clausura 2025.

En tanto, Gimnasia viene de ganarle 4-2 a Newell’s en el Bosque. El Lobo se ilusiona con superar a Boca en una cancha en la que últimamente consiguió buenos resultados.

En cuanto a la formación, Ariel Pereyra no podrá contar con el arquero colombiano Harlen Castillo, quien fue expulsado en el final del encuentro ante la Lepra. Su lugar lo ocupará Nelson Insfrán, que regresa al once inicial tras varios partidos en el banco. El resto del once sería el mismo que se impuso ante el conjunto rosarino.

Las probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Gimnasia (LP) vs. Boca, por el Torneo Clausura

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 20:30

Ábitro: Darío Herrera

TV: TNT Sports Premium

Estadio: La Bombonera