La desolación de Fernando Muslera tras la derrota de Estudiantes frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. (Foto: AP)

La derrota de Estudiantes por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores dejó una noticia que trascendió el resultado deportivo. Fernando Muslera anunció que se retirará del fútbol profesional y que el encuentro disputado en el estadio Centenario de Montevideo fue el último de su extensa carrera.

El arquero uruguayo confirmó la decisión en una entrevista con Fox Sports, minutos después de la final. «Es un cierre de carrera espectacular más allá del resultado. Me voy feliz de haber competido hasta el último día», expresó. Luego, ante la consulta sobre si efectivamente se trataba de su despedida, fue contundente: «Sí, total. Es el cierre de mi carrera. Ya se venía hablando, pero yo no lo había confirmado».

Muslera también destacó el significado especial que tuvo jugar su último partido en Uruguay, en el mismo estadio donde había debutado como profesional con Montevideo Wanderers. Además, agradeció a Estudiantes por haberle abierto las puertas en 2025, cuando regresó al fútbol sudamericano después de su prolongado paso por Turquía.

A lo largo de su trayectoria, el arquero consiguió 25 títulos oficiales: 24 a nivel de clubes y uno con la Selección uruguaya, con la que ganó la Copa América 2011.

Su etapa más extensa fue en Galatasaray, donde jugó entre 2011 y 2025. Allí disputó 536 encuentros y conquistó 19 títulos, entre ellos ocho ligas turcas. También tuvo pasos por Montevideo Wanderers, Nacional y Lazio, club italiano con el que ganó la Copa Italia 2008-2009 y la Supercopa de Italia 2009.

En 2025 llegó a Estudiantes y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo. Con el Pincha levantó tres trofeos: el Torneo Clausura 2025, el Trofeo de Campeones 2025 y la Supercopa Argentina 2026. Con Uruguay, además de la Copa América, disputó cinco Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026. Su despedida llegó en una final continental, en el Centenario y ante su gente.