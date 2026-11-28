La tecnología que implementa el INTA en Valle Inferior para anticipar factores climáticos.

La Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del INTA incorporó una estación meteorológica con sensores específicos para el monitoreo de frutos secos. La tecnología permitirá conocer en tiempo real las condiciones ambientales, evaluar su incidencia sobre los cultivos y generar información para mejorar las decisiones productivas.

La información meteorológica se ha convertido en una herramienta fundamental para la producción agropecuaria. Conocer las temperaturas, las precipitaciones y la humedad del ambiente no solo permite interpretar lo que sucede en el campo, sino también anticipar situaciones que pueden afectar el desarrollo de los cultivos. En este contexto, la Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del INTA incorporó nueva tecnología destinada a fortalecer el monitoreo agrometeorológico regional.

Cristian Musi Saluj, técnico de la Experimental, explicó que se trata de una estación que, además de registrar las variables meteorológicas convencionales, cuenta con sensores que permiten realizar un seguimiento específico de los cultivos de frutos secos, principalmente avellanos y nogales.

La nueva tecnología permite ayudar a productores en el desarrollo de plantaciones de frutos secos.

La incorporación busca profundizar el conocimiento sobre la relación entre las condiciones ambientales y el desarrollo de estas producciones, aunque la información obtenida también podrá utilizarse para analizar otras actividades agropecuarias de la región.

Una primavera diferente

La puesta en funcionamiento de esta tecnología coincide con una primavera que presenta características particulares en el Valle Inferior.

Según explicó Musi Saluj, durante 2026 se registraron temperaturas primaverales considerablemente más bajas de lo habitual, acompañadas por condiciones de elevada humedad relativa y precipitaciones frecuentes.

Esta combinación de factores genera consecuencias directas sobre la actividad agropecuaria. Por un lado, la persistencia de humedad, especialmente cuando las temperaturas comienzan a elevarse, puede favorecer el desarrollo de enfermedades en los cultivos.

Por otro, las lluvias frecuentes dificultan la organización de las tareas productivas, desde la preparación de los suelos hasta la realización de siembras en los momentos previstos.

El técnico señaló que estas condiciones han representado un condicionante significativo para las actividades que se desarrollan en el valle bajo riego, donde la planificación de las labores resulta fundamental para aprovechar adecuadamente cada etapa del ciclo productivo.

Menos heladas, pero mayor atención sanitaria

Sin embargo, las características meteorológicas de esta primavera también presentan aspectos favorables.

Musi Saluj destacó que las condiciones de humedad y nubosidad han contribuido a limitar los descensos bruscos de temperatura, reduciendo el riesgo de heladas tardías, uno de los fenómenos que habitualmente ocasiona pérdidas importantes en la fruticultura regional.

En el caso particular del avellano, esta situación resulta alentadora, ya que las heladas tardías pueden comprometer seriamente la producción.

El técnico explicó que este año los montes presentan una mayor carga de frutos, aunque será necesario prestar especial atención a las enfermedades, entre ellas las bacteriosis, que pueden verse favorecidas por las condiciones de humedad.

Este escenario demuestra que una misma condición meteorológica puede generar efectos diferentes sobre los cultivos. Mientras disminuye determinados riesgos, puede incrementar otros, lo que refuerza la importancia de contar con información precisa y actualizada.

Información para anticiparse

Uno de los principales aportes de la nueva estación meteorológica es la posibilidad de disponer de registros en tiempo real.

Los sensores incorporados representan una inversión tecnológica importante y permiten ampliar la información disponible para investigadores y productores.

Musi Saluj destacó que el objetivo es utilizar esos datos para desarrollar estrategias de manejo que permitan anticiparse a situaciones potencialmente perjudiciales.

La tecnología funciona en tiempo real y permite predecir situaciones climatológicas para actuar de la mejor manera.

De esta manera, el monitoreo deja de ser únicamente un registro de lo ocurrido y se transforma en una herramienta para interpretar las condiciones ambientales y acompañar la toma de decisiones.

La información generada permitirá avanzar en el estudio de las relaciones entre las variables meteorológicas y el comportamiento de los cultivos de frutos secos, una actividad de creciente interés productivo para la región.

El verano y el riesgo de tormentas

Con la proximidad del verano, otro fenómeno que adquiere relevancia es la formación de tormentas intensas y granizadas.

Musi Saluj explicó que el aumento de las temperaturas aporta energía a la atmósfera. Cuando el aire cálido y húmedo asciende rápidamente, pueden desarrollarse tormentas que producen precipitaciones intensas y, bajo determinadas condiciones, granizo.

Una característica de estos fenómenos es su distribución localizada. En una misma tormenta pueden registrarse diferencias importantes de precipitación entre lugares relativamente cercanos.

El medidor meteorológico cuenta con sensores que detectan precipitaciones, heladas y altas temperaturas.

Como ejemplo, el técnico mencionó situaciones en las que la Experimental registra 20 milímetros de lluvia, en la ciudad de Viedma podrían alcanzar 60 milímetros durante el mismo episodio o a la inversa.

Estas diferencias ponen de manifiesto la importancia de contar con mediciones locales, especialmente cuando se necesita evaluar el agua recibida por un establecimiento o interpretar los efectos de una tormenta.

La incorporación de tecnología agrometeorológica en el INTA Valle Inferior fortalece así una línea de trabajo orientada a generar conocimientos aplicados a las necesidades productivas de la región.

En un contexto de variabilidad meteorológica, disponer de información confiable y oportuna constituye un recurso valioso para mejorar la planificación, prevenir riesgos y acompañar el desarrollo de las actividades agropecuarias.

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