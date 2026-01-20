Arranca el Mundialito 2026: todo lo que tenés que saber de la inauguración

Este miércoles iniciará la 38° edición del Mundialito, el tradicional torneo juvenil que se realiza en el Alto Valle. El certamen contará con la participación de 250 equipos en 9 categorías y se extenderá hasta el 1° de febrero, cuando se conocerán los campeones.

La inauguración se realizará como cada año en el estadio Luis Maiolino, la casa de Deportivo Roca. Alrededor de 1800 chicos estarán presentes en la ceremonia, que comenzará a las 20 y a lo largo de la noche habrá desfile de las delegaciones, shows musicales y fuegos artificiales. La jornada finalizará con el partido inaugural, programado para las 22 horas, que protagonizarán Lanús (último campeón) y la Asociación Deportiva Chos Malal en la categoría 2013, la principal de esta edición.

Lanús, el último campeón del Mundialito.

Vale destacar que habrá participación de clubes de AFA: Lanús, que jugará en Roca, Argentinos Juniors, que disputará sus partidos en Allen, y Estudiantes de La Plata viajará hasta Viedma. Además, Universidad Católica de Chile será el único equipo extranjero.

Las categorías participantes serán desde la 2011 hasta la 2019/2020. Los encuentros se llevarán a cabo en 10 sub sedes de Río Negro: Sol de Mayo (Viedma), Independiente (Río Colorado), Sportman (Choele Choel), Deportivo Huergo, Cervantes, Deportivo Roca, Unión AP (Allen), La Amistad (Cipolletti), Independiente (Catriel) y Puerto Moreno (Bariloche).

Además, la sede de Allen también tendrá acción este miércoles. Habrá 9 partidos desde las 18 hasta la medianoche. El local será protagonista en todos los duelos de la jornada en distintas categorías. Esta subsede contará con la visita de Sergio «Checho» Batista, campeón del mundo en México 1986.

¿Como adquirir las entradas?

La venta de entradas para la inauguración del Mundialito ya comenzó. Este martes se está llevando a cabo la venta de entradas anticipadas en La Boutique del Deportivo Roca, ubicada en Belgrano 1445. Quienes deseen adquirir los tickets podrán hacerlo desde las 17 hasta las 20 horas.

La venta continuará el miércoles a partir de las 14 horas en el estadio. Los valores serán: $10.000 para personas mayores de 13 años, $7.000 para jubilados y menores de 8 a 12 años. Además, los menores de 7 años y las personas con discapacidad no deberán abonar entrada.

En tanto, en Roca, para los partidos que se realicen a partir del jueves, las entradas tendrán un valor de: $5.000 para personas mayores de 13 años, $3.000 para jubilados y menores (8 a 12 años). Al igual que en la inauguración, menores de 7 años y las personas con discapacidad (con CUD) no pagan ticket.

Desde la organización aclararon que la entrada adquirida en un día determinado se podrá utilizar en todos los partidos de la jornada. Cabe aclarar que el valor de las entradas no será igual en todas las subsedes, ya que cada ciudad decidirá el valor de los tickets.