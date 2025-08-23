Arranca el US Open 2025: cómo es el camino de los argentinos y quiénes son los favoritos al título

El cuadro principal del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, comienza este domingo en Nueva York y contará con la presencia de ocho raquetas argentinas. Siete estarán en el cuadro masculino y una en el femenino.

La jornada inaugural asegurará a un argentino en la segunda ronda porque Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry se enfrentarán desde las 15:10 en la Cancha 10. El otro debut del día será el de Mariano Navone, que chocará contra el local Marcos Giron, rival al que ya venció en Winston-Salem.

El resto de los argentinos en acción son Francisco Cerúndolo (19° del ranking), Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Federico Gómez y Solana Sierra.

Cerúndolo, el mejor ubicado en el escalafón ATP, intentará dejar atrás sus rápidas eliminaciones en Roland Garros y Wimbledon, pero su estreno no será sencillo. En el primer juego enfrentará al italiano Matteo Arnaldi.

Por su parte, Comesaña irá contra el estadounidense Alex Michelsen (28°), mientras que Báez buscará cortar su mala racha ante el sudafricano Lloyd Harris.

En tanto, Federico Gómez, que accedió al cuadro principal desde la clasificación, tendrá un duro cruce frente al británico Jack Draper, quinto preclasificado.

La única representante en el cuadro femenino es Solana Sierra, quien tuvo una destacada participación en Wimbledon, donde llegó a octavos de final desde la qualy. En Nueva York, su debut será frente a la rumana Sorana Cirstea.

Los favoritos al título del US Open

Entre los favoritos al título aparecen Jannik Sinner, número 1 del mundo y campeón defensor y Carlos Alcaraz, segundo en el ranking. Entre ambos se repartieron los últimos siete torneos de Grand Slam.

Novak Djokovic, cuatro veces campeón del US Open, intentará dar pelea a los 38 años, mientras que Alexander Zverev, Taylor Fritz y Ben Shelton completan la lista de candidatos.

Todos los ganadores del US Open desde 2004

2004: Roger Federer

2005: Roger Federer

2006: Roger Federer

2007: Roger Federer

2008: Roger Federer

2009: Juan Martín del Potro

2010: Rafael Nadal

2011: Novak Djokovic

2012: Andy Murray

2013: Rafael Nadal

2014: Marin Cilic

2015: Novak Djokovic

2016: Stan Wawrinka

2017: Rafael Nadal

2018: Novak Djokovic

2019: Rafael Nadal

2020: Dominic Thiem

2021: Daniil Medvedev

2022: Carlos Alcaraz

2023: Novak Djokovic

2024: Jannik Sinner

Con información de Noticias Argentinas