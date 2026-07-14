El FBI investiga a la AFA: citan a exdirigentes clave para reconstruir el circuito del dinero en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzó en la toma de testimonios de exdirectivos y exempleados de la AFA, con el objetivo de reconstruir cómo se desarrollaban las decisiones administrativas y el circuito financiero de la institución encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.

La investigación permanece en una etapa preliminar y se desarrolla bajo estricta reserva, en plena semana final del Mundial 2026 con Argentina todavía en disputa.

Entre las personas que despertaron el interés de los investigadores figura el ex presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años ocupó un lugar de relevancia dentro de la estructura de la entidad y habría intervenido en operaciones vinculadas con transferencias de fondos entre Argentina y Estados Unidos.

De acuerdo con la información que analizan los fiscales, parte de la operatoria investigada habría involucrado el uso de sociedades radicadas en Miami y empresas intermediarias encargadas de administrar ingresos internacionales de la AFA.

Los investigadores intentan determinar el recorrido de esos fondos y establecer si existieron maniobras incompatibles con la legislación estadounidense.

La pesquisa también incluyó una reunión virtual con el empresario Guillermo Tofoni, quien previamente presentó denuncias vinculadas con la conducción de la AFA. Durante ese encuentro, que se extendió por varias horas, fiscales y agentes del FBI recopilaron información sobre operaciones que podrían encuadrarse en delitos como lavado de activos o fraude financiero.

El FBI investiga a la AFA: los puntos clave que estudia el centro de inteligencia estadounidense

El foco principal se encuentra sobre TourProdEnter LLC, la empresa que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA, cuyos movimientos financieros son analizados para determinar el destino de cientos de millones de dólares canalizados a través del sistema bancario estadounidense.

Además de exdirigentes de la entidad, el Departamento de Justicia evalúa convocar a exfuncionarios del Gobierno argentino que hayan tenido acceso a información relacionada con las actividades de la AFA o que hubieran intervenido en tareas de control o supervisión durante los últimos años.

La investigación comenzó a gestarse durante 2025 y está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros y corrupción internacional.

Desde la AFA, representantes de la entidad participaron recientemente en actividades públicas en Estados Unidos, donde sostuvieron que las medidas investigativas no implican, por sí mismas, responsabilidad penal ni culpabilidad.

Según la documentación incorporada al expediente, TourProdEnter LLC administró ingresos provenientes de contratos con patrocinadores internacionales y otras compañías. Parte de esos fondos habría sido distribuida entre distintas sociedades y beneficiarios, por lo que los investigadores intentan establecer si todas las operaciones contaron con una justificación económica verificable.

Con información de LN