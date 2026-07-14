Vacaciones de invierno: el Museo Patagónico de Roca propone ciencia, juegos y recorridos para toda la familia

Durante las vacaciones de invierno, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales ofrecerá visitas guiadas, talleres y actividades para que niñas, niños y familias descubran el patrimonio natural de la Patagonia. Gentileza.

Durante las vacaciones de invierno, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales «Juan Carlos Salgado», de General Roca, ofrecerá una agenda especial para que niñas, niños y familias se acerquen a la ciencia de una manera participativa y entretenida.

El espacio, ubicado en avenida Roca 1250, abrirá de martes a domingo, de 16 a 20, con una programación que combina actividades recreativas con propuestas educativas, además del recorrido por su muestra permanente.

Talleres, laboratorios y chocolatada científica

La programación incluye visitas guiadas a los laboratorios, el Taller de Exploradores, el Rincón Verde, el Rincón de Arte Científico, charlas temáticas y la tradicional Chocolatada Científica.

La iniciativa, organizada junto con la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro, apunta a despertar la curiosidad de los más chicos mediante el juego, la observación y el contacto directo con el trabajo científico.

El director de Patrimonio y Museos de Río Negro, Pablo Chafrat, explicó que el objetivo es que el museo sea «un lugar para descubrir, preguntar y sorprenderse», donde cada fósil, mineral o ejemplar permita conocer parte de la historia natural de la Patagonia.

Los esqueletos y réplicas de dinosaurios son uno de los principales atractivos del museo y forman parte del recorrido que podrá visitarse durante las vacaciones de invierno. Gentileza.



Un patrimonio único de la Norpatagonia

El Museo Patagónico de Ciencias Naturales reúne más de 25.000 ejemplares distribuidos en colecciones de paleontología, geología y biodiversidad, lo que lo convierte en el principal museo de ciencias naturales de Río Negro.

El museo conserva una de las colecciones paleontológicas más importantes de Río Negro, con fósiles que permiten reconstruir millones de años de historia de la Patagonia. Gentileza.

Además de conservar ese patrimonio, el espacio desarrolla tareas de investigación, documentación y divulgación científica, por lo que es uno de los centros de referencia de la Norpatagonia en estas disciplinas.

Una propuesta para toda la familia

Creado por ley provincial e integrante de la Red de Museos Provinciales, el museo mantiene durante todo el año una intensa actividad educativa destinada a estudiantes, docentes y público en general.

Durante el receso invernal, la programación busca ofrecer una alternativa para residentes y turistas que visiten General Roca, invitándolos a conocer de cerca fósiles, minerales, especies de la región y el trabajo que realizan investigadores y técnicos para preservar el patrimonio natural de Río Negro.

Vacaciones en el museo: actividades, horarios y entradas

Rincón de Arte Científico (para todas las edades)

Una propuesta para recorrer las salas del museo, elegir una pieza de la colección y transformarla en una obra artística.

Martes 14: Paleontología.

Paleontología. Miércoles 15: Geología.

Geología. Jueves 16: Biodiversidad.

Chocolatada Científica (para niñas y niños)

Todos los viernes a las 17, investigadores, técnicos y voluntarios compartirán curiosidades sobre la ciencia y responderán preguntas de los más chicos en un encuentro acompañado por una chocolatada.

Entradas