Abuso sexual en Conesa: entró a una casa, atacó a una mujer y quedó detenido por 40 días

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos y obtuvo la prisión preventiva para un hombre acusado de ingresar sin autorización a una vivienda de la localidad de General Conesa y abusar sexualmente de una mujer. Durante la audiencia de formulación, desarrollada en las instalaciones del Foro Penal de Viedma, la fiscalía fundamentó de forma técnica la necesidad de mantener privado de la libertad al imputado por la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria presentada por la fiscal de turno Mariana Giammona, el ataque ocurrió el pasado 12 de julio alrededor de las 6:00 de la mañana. En esa oportunidad, el agresor violó el domicilio particular de la víctima, la arrinconó por la fuerza contra una de las paredes de la estructura edilicia y cometió el abuso sexual. Luego de consumar la agresión, el sujeto escapó del lugar de los hechos, circunstancia que le permitió a la damnificada utilizar su teléfono celular para solicitar auxilio inmediato a una amiga y a su hermana.

Pruebas del protocolo médico de urgencia

Para respaldar formalmente la imputación criminal por los delitos de violación de domicilio y abuso sexual, el Ministerio Público Fiscal aportó la denuncia penal de la víctima y el informe correspondiente al protocolo de asistencia médica del hospital local, cuyo examen constató diversas lesiones en el cuerpo y en la zona genital.

Asimismo, la parte acusadora sumó las declaraciones testimoniales de las mujeres que auxiliaron a la víctima, quienes se presentaron de forma urgente. Ambas describieron de forma coincidente ante las autoridades judiciales el profundo estado de vulnerabilidad, angustia y shock emocional en el que encontraron a la joven de General Conesa tras el calvario sufrido.

Oposición defensiva y resolución judicial

Por su parte, la defensora oficial María Paz Álvarez optó por no objetar el relato cronológico de los hechos ni la calificación legal provisoria elegida. Sin embargo, la defensa se opuso activamente a la privación de la libertad del acusado bajo el argumento doctrinario de que el principio de libertad ambulatoria debe prevalecer obligatoriamente durante el trámite del proceso penal.

Finalmente, tras sopesar las exposiciones, el juez de Garantías Guillermo Martin González Sacco validó la acusación del órgano fiscal de Viedma, dio por abierta la etapa de investigación preparatoria y dictó la prisión preventiva del imputado por un plazo inicial de 40 días, ordenando su inmediato alojamiento en una celda de detención general.