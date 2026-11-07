Añelo inició una obra clave de revestimiento en hormigón para resolver el drenaje pluvial.

La Municipalidad de Añelo comenzó los trabajos de revestimiento en hormigón del canal pluvial ubicado entre la Ruta Provincial 7 y la colectora Jaime de Nevares. La intervención representa el primer paso del Plan Director Pluvial, una iniciativa que busca dar respuesta a problemas históricos de escurrimiento del agua y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

Luego de años de espera, Añelo empieza a concretar una obra clave para su infraestructura. Los trabajos iniciados contemplan el revestimiento en hormigón de un canal de dos metros de ancho, diseñado para optimizar la conducción del agua de lluvia y mejorar las condiciones de drenaje en un sector estratégico de la ciudad.

La intervención permitirá ordenar el escurrimiento superficial y reducir los inconvenientes que se generan durante las precipitaciones, una problemática que requería soluciones de fondo ante el acelerado desarrollo que experimenta la zona.

El proyecto adquiere especial relevancia porque marca el punto de partida del Plan Director Pluvial de Añelo, una planificación integral ideada para abordar progresivamente las necesidades de drenaje urbano y avanzar en nuevas intervenciones en distintos sectores.

Desde la Municipalidad destacaron que el inicio de estas tareas es resultado de una decisión de gestión orientada a atender demandas pendientes mediante inversiones en infraestructura que aporten seguridad a los vecinos.

El intendente Fernando Banderet remarcó la importancia de avanzar con obras que, aunque muchas veces no tienen la misma visibilidad que una pavimentación o un nuevo espacio público, resultan esenciales para el funcionamiento y la planificación urbana.

Con el revestimiento en marcha, Añelo da un paso firme en la ejecución de obras destinadas a optimizar el manejo de las aguas pluviales, con la mirada puesta tanto en las necesidades actuales como en el crecimiento futuro del municipio.