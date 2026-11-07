Rally de Cervantes: Oscar Ibargüen se quedó con una exigente primera etapa

Oscar Ibargüen marcó el rumbo en Cervantes y manda en la general y en la A7. (Andrés Maripe)

El Rally Ciudad de Cervantes entregó una primera etapa exigente con varios abandonos de máquinas que no podrán continuar en la segunda parte. Los caminos cervantinos dejaron sus huellas en las máquinas a lo largo de la primera jornada.

En ese contexto, la clasificación general de la primera etapa tuvo en el primer lugar al reginense Oscar Ibargüen, navegado por el roquense Cristian Fernández Pizarro, con un tiempo de 9.48,2. Luego se ubicaron Sergio Fernández-Emiliano Vitale (9.53,8) y en el tercer lugar finalizó Omar Kovacevich con un registro de 9.56.

En el cuarto lugar arribó Federico Fernández y quinto se ubicó Marcos Craievich. El neuquino Esequiel Klein que pelea por el campeonato en la Clase A6 terminó sexto con el KA tras un buen comienzo que lo tuvo como protagonista y después sufrió un retraso en la clasificación.

En tanto, Darío Vázquez fue séptimo y el roquense Lucas Craievich alcanzó el octavo escalón, luego se ubicó Jorge Escalante y décimo finalizó Felipe Debasa, que manda en la RC5 Light.

Este domingo seguirá la actividad con la segunda etapa y las restantes cuatro pruebas especiales, de las cuales dos se repetirán. A las 10:43 está programado el inicio de la PE3.

Los tramos serán: Mainqué-Camino Casa Rolán (3-5) y Barrio Defensa-Cantera Gómez (4-6). Según se informó, serán en total 166 kilómetros de rally.

