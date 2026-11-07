Caso Nancy Godoy: identificaron el lugar donde habría sido asesinada y encontraron nuevas pruebas.

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy sumó nuevos elementos este viernes, luego de que la Policía identificara el sector donde habría ocurrido el ataque. El lugar fue localizado durante un operativo en la estancia El Curupí, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina.

Según informó Actualidad Esquina, el área está a unos 10 metros del sector donde había sido encontrado el cuerpo de la docente.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una prenda de vestir que pertenecería a Godoy y que presentaba cortes. También localizaron una mano humana y cabellos que podrían corresponder a la víctima. Todos los elementos deberán ser sometidos a peritajes para determinar su procedencia.

El operativo había comenzado el jueves y continuó durante el viernes. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, policías y peritos trabajaron en un sector delimitado de la estancia, cercano a la Escuela Rural N° 626, donde la mujer daba clases.

Una selfie podría ayudar a establecer cuándo fue asesinada

Otro dato relevante surgió del análisis del celular de Godoy. Los investigadores encontraron una selfie con fecha del 10 de octubre, un registro que permitiría establecer que la docente estaba con vida al menos hasta ese día y podría ayudar a precisar cuándo ocurrió el crimen.

Hasta entonces, uno de los últimos contactos conocidos con su familia había sido un mensaje de WhatsApp que le envió a su hijo Sebastián el 7 de octubre.

Godoy había sido vista por última vez cuando se dirigía a la Escuela Rural N° 626, en el paraje El Malezal. Su cuerpo fue encontrado el 28 de octubre, semisumergido en un potrero ubicado a unos 15 kilómetros del establecimiento educativo.

Dos policías que participaban de los rastrillajes lo localizaron durante un recorrido a caballo por una zona de difícil acceso.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la víctima sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples lesiones punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo. Algunas de esas heridas habrían sido producidas cuando todavía estaba con vida.

Cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy

Hasta el momento, hay cinco personas detenidas en el marco de la causa.

Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia, está acusado como coautor de femicidio. También fueron imputados por ese delito Felipe Sandoval y Nahuel Rojas.

En tanto, Rosa Leguizamón fue acusada de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón está imputado por falso testimonio.