Rodolfo Arruabarrena brindó una conferencia de prensa junto a Leandro Paredes en la previa de la final. (Foto: Clarín Fotografía)

Rodolfo Arruabarrena dejó una de las frases más llamativas de la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Sudamericana. Al hablar sobre el carácter de sus dirigidos y la personalidad que necesita un equipo para afrontar este tipo de partidos, el entrenador de Boca apeló a una comparación tan inesperada como desopilante.

«Tengo a los wachiturros que si los llevo a Rusia o Ucrania les desvalijan el armamento nuclear», lanzó el DT, entre risas, al describir la confianza que tiene en sus futbolistas para afrontar situaciones de máxima exigencia.

"TENGO JUGADORES CON LOS QUE IRÍA A LA GUERRA. ES MÁS, TENGO A LOS WACHITURROS" El Vasco Arruabarrena bromeó con "Los Turros", el grupo que formaron varios jugadores de Boca 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/XtNzWfNggD November 20, 2026

La declaración llegó cuando le consultaron sobre cómo se prepara el plantel para manejar la presión de una final. Arruabarrena sostuvo que cada grupo tiene sus características y que la personalidad de sus integrantes es determinante para competir en encuentros de esta magnitud.

En ese sentido, el entrenador también remarcó que Boca tiene experiencia en este tipo de definiciones y que deberá saber manejar los distintos momentos del partido. «Tengo jugadores para ir a la guerra», había expresado al destacar la fortaleza de su plantel.

Ahora, el Xeneize buscará trasladar esa personalidad a la cancha cuando se enfrente este sábado con Atlético Mineiro, desde las 19:30 (hora argentina), en Barranquilla. Boca está ante la posibilidad de volver a conquistar un título internacional después de 18 años.