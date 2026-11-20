Independiente es la gran sorpresa de la Liga Femenina de básquet y este sábado buscará sostenerse en lo más alto de las posiciones, cuando enfrente a Vélez, en la continuidad de la Conferencia Sur. La acción en La Caldera se pondrá en marcha a las 20:30.

Con un registro de 6-1, las dirigidas por Gabriel Del Egido irán por una nueva victoria y el cruce será muy especial: las de Liniers le propinaron la única caída de la competencia, 24 horas antes del gran impacto del torneo, cuando las Rojas superaron a Boca.

Dirigidas por Sandra Pavón, ex Selección Argentina, las velezanas están terceras, con marca de 5-2.

El tablero marcó 57-43 en el microestadio de Vélez, en el juego disputado el 29 de octubre. Fue la producción más errática de Independiente, que esta noche tiene la gran chance de desquitarse.

Para lograrlo, buscará mostrar sus armas de siempre: la conducción de Sofía Cabrera, el gol de Josefina Torruella y el poder interno de Jacqueline Soto, además de un aprovechamiento del plantel largo.

La rotación ha sido fundamental en esta gran campaña en la elite del básquet nacional.