Sesiona Diputados: Javier Milei monitorea desde Olivos una jornada clave para el Gobierno

El presidente Javier Milei sigue desde la quinta de Olivos la sesión en la Cámara de Diputados, donde se discute el tratamiento de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

Sesiona Diputados: Javier Milei monitorea desde Olivos

El mandatario no tiene intenciones de trasladarse a la Casa Rosada y monitorea el debate legislativo sobre uno de los proyectos claves del Poder Ejecutivo desde la residencia presidencial.

En su lugar, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene previsto asistir al recinto a supervisar uno de los tramos del tratamiento, que en Casa Rosada prevén que durará más de 14 horas.

Se espera que la secunde el jefe de Gabinete, Diego Santilli, otro de los integrantes de la mesa política, que mantiene contacto con los gobernadores. Como ocurre en cada sesión, se cuenta con la presencia del armador nacional, Eduardo «Lule» Menem, y del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes integran el equipo legislativo que negocia los apoyos con los aliados y la oposición.

Con la previsión de una sesión que se extenderá en horas de la madrugada, La Libertad Avanza y el PRO acordaron postergar a la tarde del jueves la reunión entre los dirigentes de ambos espacios que se celebraría a las 17.

En Balcarce 50 se muestran optimistas respecto a la aprobación de las dos normativas enviadas por el Poder Ejecutivo. «Estamos justos, pero estamos bien», precisó una importante fuente del espacio.

«Estamos bien con los números, estamos rondando los 135 por ahora», planteó otro alfil legislativo.

Para la tarea, el libertario convocó a diputados y senadores a una reunión en Casa Rosada, que tuvo lugar el pasado martes, y les encomendó defender las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Entre la defensa al programa económico y las explicaciones detalladas de las medidas, Milei les pidió a sus legisladores: “salgan a desmentir la mentira, que es siempre ajena a los datos”.

NA