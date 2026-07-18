Así está el historial entre Argentina y España, con un único antecedente en Mundiales

Este domingo, la Selección Argentina y España protagonizarán la gran final del Mundial 2026. En el estadio MetLife de Nueva York, la Albiceleste y la Roja definirán al campeón en un partido lleno de emociones.

Será el partido número 15 entre ambas selecciones en un historial igualado hasta el momento, con seis victorias por lado y dos empates. El primer duelo fue allá por 1952 en Madrid, donde Argentina venció 1-0 al local.

Desde este primer antecedente, se disputaron tres amistosos más hasta llegar al primer partido por los puntos. El único antecedente mundialista fue en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966. Por la 1° fecha del grupo B, la Albiceleste derrotó por 2-1 a España con doblete de Luis Artime para el equipo dirigido por Toto Lorenzo.

En Birmingham se disputó el único antecedente mundialista en 1966.

Los dos últimos duelos fueron goleadas. En 2010 y posterior al primer título mundialista de España, la selección de Vicente del Bosque cayó sorpresivamente 4-1 ante Argentina, con un Lionel Messi que abrió el marcador con una gran definición en el Monumental.

Luego, llegó el resultado más abultado del historial. En la previa del Mundial 2018, la Selección dirigida en ese entonces por Jorge Sampaoli sufrió una paliza por 6-1 ante España. Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, que son parte del actual plantel, estuvieron presentes en aquel catastrófico partido. Messi estuvo ausente por lesión.

Otamendi y Lautaro dijeron presentes en la goleada histórica en 2018.

Cabe destacar que Argentina y España tienen un partido pendiente que entregará un título: la Finalissima, entre el campeón de Copa América y Euro. Este duelo estaba programado para jugarse en Qatar el 27 de marzo de este año, pero se canceló por la guerra en Medio Oriente. Por el momento no tiene fecha y difícilmente se pueda disputar, aunque la idea de CONMEBOL y UEFA es disputarlo antes de que termine el 2026.

El historial completo entre Argentina y España