Scaloni palpitó la final del Mundial y dejó una frase sobre España: «Somos parecidos»

Lionel Scaloni brindando una conferencia de prensa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se disputará la final el domingo. (Foto: AFP)

Lionel Scaloni y Emiliano «Dibu» Martínez fueron los protagonistas de la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario del partido decisivo ante España, ambos transmitieron tranquilidad y confianza antes del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

El entrenador argentino aseguró que todavía no tiene definido el equipo y que esperará hasta último momento para tomar una decisión. «Estamos descansando. Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos. Fue extraño, rápido y no pudimos probar mucho. Mañana veremos cómo están los jugadores para decidir qué equipo paramos el domingo», explicó.

Scaloni también contó que el cuerpo técnico analiza todos los detalles del rival, aunque remarcó la importancia de no sobrecargar a los futbolistas. «Lo importante es no agobiar al jugador. Siempre pensamos primero en nosotros, pero lógicamente vamos a mirar a España», señaló.

Sobre el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, destacó las similitudes futbolísticas entre ambos equipos. «Ellos basan todo a través de la pelota. En eso somos parecidos. España ha ido de menos a más y el último partido fue el mejor de todos, ante un gran rival como Francia», afirmó.

Además, elogió al entrenador español, a quien conoció durante su formación como técnico. «Tengo un gran recuerdo de él. Era uno de los profesores con los que más hablábamos, siempre con la palabra justa. Siempre fue un gran tipo, lo aprecio y estoy contento por él», expresó.

Uno de los temas centrales fue Lamine Yamal, la gran figura del seleccionado español. Scaloni bromeó al ser consultado por el joven extremo y aseguró entre risas: «Sería bueno encerrarlo en la habitación». Luego agregó: «Es un patrimonio del fútbol. Tiene una edad en la cual tiene muchísimo para dar y le dará muchas alegrías a España. Esperemos que el domingo no, pero es un jugador difícil de marcar, tanto él como Leo (Messi)».

Por último, el entrenador destacó la figura de Lionel Messi y volvió a resaltar su importancia dentro del grupo. «Haber llegado a una final, cómo llegó él con sus 39 años es algo increíble. Cuando decía que lo disfrutemos, porque a él lo tenemos acá y lo tenemos que valorar. La historia y la leyenda es él», afirmó.

Dibu Martínez y la ilusión de otra estrella

Emiliano «Dibu» Martínez, por su parte, dejó en claro que el objetivo es levantar nuevamente la Copa del Mundo. «No pienso más que en ganar. Hace años venimos construyendo algo difícil de explicar en palabras. A veces lloro solo al pensar lo que hemos conseguido. Soy un agradecido», expresó el arquero.

Emiliano «Dibu» Martínez, en la conferencia de prensa previa al partido decisivo frente a España. (Foto: AP)

El marplatense también reveló que disputó gran parte del torneo con una molestia física y que decidió evitar una operación para poder estar presente. «Me duele todos los días. Todos los especialistas me la recomendaron y me decían que no iba a poder jugar si no me operaba», contó.

A pesar de esa situación, Martínez aseguró que hoy se siente mejor y explicó que su rol va mucho más allá de las atajadas. «El arquero va más allá de atajar. Está en el mensaje antes del partido, en la postura en el arco, en ser agresivo para cortar centros. Cuando mis compañeros miran hacia atrás, quiero que estén tranquilos», afirmó.

Además, destacó el vínculo entre el equipo y la gente argentina. «Nos sentimos identificados con la gente por cómo nos manejamos en la cancha. Los chicos de la Selección vienen de familias trabajadoras, tenemos muchas cosas en común y nunca nos damos por vencidos», sostuvo.

Por último, el Dibu dejó en claro que los premios individuales no son su prioridad. «No me importa tener un premio o salir en la tapa de los diarios. A mí me importa que los jugadores y el entrenador confíen en mí», aseguró. Y cerró con un deseo para el partido decisivo: «Jugamos un partido más que en el Mundial pasado y recibimos un gol menos. Quiero la valla invicta el domingo», sentenció.