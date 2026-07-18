Scaloni define el equipo para la final del Mundial: las dos dudas que mantienen en vilo a la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para la gran final del Mundial 2026. Tras la heroica clasificación ante Inglaterra, la Albiceleste se medirá este domingo ante España en Nueva York en la definición por el título.

Este viernes, hubo entrenamiento a puertas cerradas del equipo de Lionel Scaloni. El DT realizó varias pruebas y tiene algunas certezas y dudas. En principio, el esquema no se modificaría y se mantendría el 4-4-2 que comenzó y se mantuvo desde los octavos ante Egipto.

Las incógnitas aparecen en los nombres. El entrenador realizaría por lo menos una modificación pensando en el rival. En defensa, quien podría ingresar es Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, de flojo partido ante Inglaterra. Este cambio sería para contener los ataques de Lamine Yamal, donde el futbolista de River cumple una mejor función defensiva.

Montiel, de ingreso clave ante Inglaterra, podría ser titular en la final.

En la mitad de la cancha aparece la otra duda. Con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes como intocables gracias a sus altos rendimientos, no está confirmado quién será el cuarto integrante. Scaloni debe decidir si mantiene a Giuliano Simeone, que se metió de sorpresa en el once inicial, o si Rodrigo De Paul regresa a la titularidad, tras un buen ingreso desde el banco en semis.

También existe la remota chance de que salga un volante interno (Paredes) para que la Selección juegue con carrileros como Simeone y Nico González, para ayudar en la marca a los laterales en los ataques ofensivos de España, donde despliega a sus marcadores de punta y extremos.

La práctica de hoy, programada para iniciar a las 12:30, será clave para definir el equipo. Será un entrenamiento abierto, donde la prensa podrá ver los primeros 15 minutos. De igual forma, Scaloni recién le informará el equipo a los futbolistas en la charla técnica del partido, es decir, unas tres horas antes de salir a la cancha.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone; Lionel Messi y Julián Álvarez.