Ahora llega el turno para el Mundialito Femenino en Roca

El Mundialito Femenino tendrá más de 50 equipos en competencia en su quinta edición.

Luego del gran cierre del Mundialito Infantil de Clubes, el club Deportivo Roca ahora se prepara recibir al torneo Femenino 2026.

La tradicional competencia cumplirá su 5° edición y se realizará del 14 al 17 de febrero en General Roca. Este viernes, a partir de las 14, será la presentación oficial que se llevará a cabo en el Auditorio del Diario Río Negro y tendrá la presencia del comité organizador e invitados especiales.

En el encuentro la organización brindará detalles de la competencia que está destinada para las categorías Sub 16, Sub 14 (central) y Sub 12. Además, Sub 10 y Sub 8 son recreativas.

En el mismo se realizará el sorteo de grupos y conformación de las zonas de cada categoría. Hasta el momento son 50 los equipos que confirmaron su participación, en su mayoría provenientes de distintas ciudades de la región.

También se informó que el torneo se jugará en tres escenarios: Luis Maiolino, Complejo Deportivo Roca y el predio municipal, ubicado en la zona Norte de la ciudad.

Vale destacar que estarán en juego las copas de oro, plata, bronce y estímulo con premiación en todas las categorías. La intención es que todos los representativos tengan competencia y puedan jugar durante los cuatro días que dura el certamen.

Tras la definición de la categoría central Sub 14, será el turno de la premiación para darle un gran cierre al certamen en su quinta edición.